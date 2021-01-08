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Рождественские Святки
08.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отмечать верующие Рождество Христово будут 12 дней. Это время святок. Оно наполнено особыми богослужениями в храмах и народными гуляньями. Традиции много веков - она происходит еще с дохристианских времен и почитания языческого бога Святовита. С приходом христианства само слово "святки" обретает новый смысл - люди прославляют Рождение на земле Иисуса, ходят друг к другу в гости - дарят подарки. Святки - время благотворительности и колядования.
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Отмечать верующие Рождество Христово будут 12 дней. Это время святок. Оно наполнено особыми богослужениями в храмах и народными гуляньями. Традиции много веков -...
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