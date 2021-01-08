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Акция "Наши дети" в Могилевском социально-педагогическом центре

08.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарить радость новогодних праздников и окружить заботой тех, кто особенно в этом нуждается. Волшебники благотворительной акции "Наши дети" навестили Могилевский социально-педагогический центр. Здесь проживают почти две сотни ребят, которые по разным причинам лишены родительского тепла. Чтобы эти рождественские дни запомнились, в гости приехал Дед Мороз со своими помощниками.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: "Чтобы у них все хорошо было в жизни, чтобы они выросли хорошими людьми, чтобы у них были семьи полноценные, чтобы у них были хорошие профессии. Нам хочется, особенно после сегодняшней встречи, быть с ними чаще, помогать им, общаться".

От Государственного таможенного комитета Беларуси социально-педагогическому центру вручены ценные подарки - оргтехника и конструкторы.

 
 
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Подарить радость новогодних праздников и окружить заботой тех, кто особенно в этом нуждается. Волшебники благотворительной акции "Наши дети" навестили...
 
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