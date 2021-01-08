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Стало известно, когда Тадеуш Кондрусевич и Казимир Великоселец проведут совместную службу
08.01.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и
Напомним, 3 января, в день 75-летия архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича, папа римский Франциск
Святую Мессу, которая пройдет 24 января,
— Администратор руководит, пока престол пустует, — ранее пояснял TUT.BY пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько. — Он (Казимир Великоселец. — Прим. TUT.BY) будет руководить какое-то время и после назначения митрополита, до его интронизации (канонического вступления в должность. — Прим. TUT.BY).
В молитвах во время служб в костелах по канону сейчас вспоминают папу римского и правящего епископа Минско-Могилевской архиепархии Казимира. Так будет продолжаться также до интронизации нового митрополита.
Когда Ватикан назначит нового митрополита на место Тадеуша Кондрусевича, неизвестно. Сам же архиепископ сейчас будет проводить службы, проповедовать, заниматься пастырской деятельностью.
На вопрос, в каком костеле чаще всего можно будет увидеть бывшего главу католиков Беларуси, Юрий Санько отвечал так:
— Мне кажется, что он чаще будет в разъездах по приходам. Вернувшись, он уже отслужил в Красном костеле, в Кафедральном, а также в Заславле, Новой Боровой, на Ангарской. Он сейчас свободнее, чем раньше, — его приглашают, а он приезжает и проповедует.
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец проведут совместную службу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии, об этом сообщает...
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