Стало известно, когда Тадеуш Кондрусевич и Казимир Великоселец проведут совместную службу

Источник материала: Tut.by

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец проведут совместную службу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии, об этом сообщает catholic.by . Святая Месса пройдет 24 января и начнется в 13.00.



Фото: TUT.BY

Напомним, 3 января, в день 75-летия архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича, папа римский Франциск принял его отставку . На время руководство архиепархией перешло к генеральному викарию Пинской римско-католической епархии, епископу Казимиру Великосельцу — он назначен Апостольским администратором Минско-Могилевской архидиоцезии.

Святую Мессу, которая пройдет 24 января, можно назвать прощальной службой бывшего митрополита Минско-Могилевской архидиоцезии. Она станет молитвой благодарности за долгое служение Тадеуша Кондрусевича, который и после выхода на пенсию продолжает служить Богу и людям. Кроме того, здесь же Казимира Великосельца торжественно представят как администратора.

— Администратор руководит, пока престол пустует, — ранее пояснял TUT.BY пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько. — Он (Казимир Великоселец. — Прим. TUT.BY) будет руководить какое-то время и после назначения митрополита, до его интронизации (канонического вступления в должность. — Прим. TUT.BY).

В молитвах во время служб в костелах по канону сейчас вспоминают папу римского и правящего епископа Минско-Могилевской архиепархии Казимира. Так будет продолжаться также до интронизации нового митрополита.

Когда Ватикан назначит нового митрополита на место Тадеуша Кондрусевича, неизвестно. Сам же архиепископ сейчас будет проводить службы, проповедовать, заниматься пастырской деятельностью.

На вопрос, в каком костеле чаще всего можно будет увидеть бывшего главу католиков Беларуси, Юрий Санько отвечал так:

— Мне кажется, что он чаще будет в разъездах по приходам. Вернувшись, он уже отслужил в Красном костеле, в Кафедральном, а также в Заславле, Новой Боровой, на Ангарской. Он сейчас свободнее, чем раньше, — его приглашают, а он приезжает и проповедует.