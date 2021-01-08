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Правозащитники о пяти протестных месяцах 2020-го: более 25 тысяч задержанных, не менее 380 избитых
08.01.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 9 августа по 31 декабря в стране было задержано более 25 тысяч человек. Не менее 381 человека при задержании были избиты и сильно избиты. Пять человек погибли. Такие данные приводят правозащитники и предупреждают, что они не являются точными: официальной информации в открытом доступе нет.
Согласно
По подсчетам волонтеров, за этот период были задержаны не менее 170 несовершеннолетних и минимум 295 человек в возрасте 60+.
Больше всего задержанных в возрастной группе от 19 до 40 лет — более 10 500 человек.
Суды вынесли не менее 6886 постановлений об арестах и 3889 постановлений о штрафах по статьям 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП. В отдельных случаях — по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП.
При этом, как отмечают правозащитники, предупреждения суды выносили только в 87 случаях, а количество прекращенных дел не превысило 20.
Всего за неполные пять месяцев демонстранты отбыли 83 006 суток административного ареста, заплатили 1 800 000 рублей штрафов.
Чаще всего судьи принимали решение наказать 15 сутками административного ареста (2230 случаев), среди штрафов лидируют суммы в 10, 20 и 30 базовых.
При задержаниях были избиты и сильно избиты не менее 381 человека, госпитализация потребовалась в 482 случаях. Не менее 10 человек получили огнестрельные ранения, пятеро были убиты.
Напомним, в стране не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам насилия и убийства участников акций протеста.
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