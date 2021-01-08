Правозащитники о пяти протестных месяцах 2020-го: более 25 тысяч задержанных, не менее 380 избитых

Источник материала: Tut.by

С 9 августа по 31 декабря в стране было задержано более 25 тысяч человек. Не менее 381 человека при задержании были избиты и сильно избиты. Пять человек погибли. Такие данные приводят правозащитники и предупреждают, что они не являются точными: официальной информации в открытом доступе нет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Согласно данным лишенного регистрации ПЦ «Весна», с 9 августа по 31 декабря прошлого года в стране были задержаны 25 326 человек, общее количество задержаний составило не менее 26 577. Это значит, что некоторых задерживали не по одному разу.

По подсчетам волонтеров, за этот период были задержаны не менее 170 несовершеннолетних и минимум 295 человек в возрасте 60+.

Больше всего задержанных в возрастной группе от 19 до 40 лет — более 10 500 человек.

Суды вынесли не менее 6886 постановлений об арестах и 3889 постановлений о штрафах по статьям 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП. В отдельных случаях — по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП.

При этом, как отмечают правозащитники, предупреждения суды выносили только в 87 случаях, а количество прекращенных дел не превысило 20.

Всего за неполные пять месяцев демонстранты отбыли 83 006 суток административного ареста, заплатили 1 800 000 рублей штрафов.

Чаще всего судьи принимали решение наказать 15 сутками административного ареста (2230 случаев), среди штрафов лидируют суммы в 10, 20 и 30 базовых.

При задержаниях были избиты и сильно избиты не менее 381 человека, госпитализация потребовалась в 482 случаях. Не менее 10 человек получили огнестрельные ранения, пятеро были убиты.

Напомним, в стране не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам насилия и убийства участников акций протеста.