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«С ней был 9-месячный ребенок». В Молодеченском районе сельчане вызвали милицию на пьющую мать

08.01.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях на линию 102 обратились жители деревни Носилово, что находится в Молодеченском районе. По словам местных, одна из жительниц две недели злоупотребляет спиртным, при этом вместе с ней находится 9-месячный ребенок. Сотрудники милиции тут же выехали по указанному адресу. Подробности этой истории сообщает, сайт УВД Минского облисполкома.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Luma Pimentel, unsplash.com

Когда милиционеры приехали на место, увидели 36-летнюю мать, рядом с которой на диване лежал маленький мальчик. В доме было холодно. Несмотря на раннее утро, женщина с трудом говорила и была сильно пьяна. На вопросы сотрудника милиции она не могла дать вразумительных ответов.

— Как позже выяснилось, по каким-то причинам женщина с ребенком спали у соседей, — сообщает сайт УВД Минского облисполкома. — Очевидно, что за сыном мать ухаживает недостаточно хорошо.

Милиционеры забрали ребенка и передали в молодеченскую детскую больницу. Врачи предварительно поставили малышу диагноз ОРВИ.

— По данному факту сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели проверку. Информация передана в управление по образованию Молодечненского райисполкома. […] Будет начато социальное расследование.

Дальнейшую судьбу малыша решат органы опеки.

 
 
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На днях на линию 102 обратились неравнодушные жители деревни Носилово, что находится в Молодеченском районе. По словам местных, одна из жительниц две недели...
 
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