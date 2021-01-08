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«С ней был 9-месячный ребенок». В Молодеченском районе сельчане вызвали милицию на пьющую мать
08.01.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях на линию 102 обратились жители деревни Носилово, что находится в Молодеченском районе. По словам местных, одна из жительниц две недели злоупотребляет спиртным, при этом вместе с ней находится 9-месячный ребенок. Сотрудники милиции тут же выехали по указанному адресу. Подробности этой истории
Когда милиционеры приехали на место, увидели 36-летнюю мать, рядом с которой на диване лежал маленький мальчик. В доме было холодно. Несмотря на раннее утро, женщина с трудом говорила и была сильно пьяна. На вопросы сотрудника милиции она не могла дать вразумительных ответов.
— Как позже выяснилось, по каким-то причинам женщина с ребенком спали у соседей, — сообщает сайт УВД Минского облисполкома. — Очевидно, что за сыном мать ухаживает недостаточно хорошо.
Милиционеры забрали ребенка и передали в молодеченскую детскую больницу. Врачи предварительно поставили малышу диагноз ОРВИ.
— По данному факту сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели проверку. Информация передана в управление по образованию Молодечненского райисполкома. […] Будет начато социальное расследование.
Дальнейшую судьбу малыша решат органы опеки.
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На днях на линию 102 обратились неравнодушные жители деревни Носилово, что находится в Молодеченском районе. По словам местных, одна из жительниц две недели...
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