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Снегопады в Беларуси и их последствия

08.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сильный снегопад в Беларуси за сутки оставил без света 135 населенных пунктов. На утро пятницы без электроснабжения были 77 городов и сел. На месте отключения оперативно работают аварийные бригады. Сложная ситуация и на дорогах. Так, спасателям в Гродненской и Могилевской областях пришлось оказывать помощь попавшим в снежные заносы легковому и трем грузовым автомобилям. В некоторых районах на проезжую часть упали деревья. Снег будет идти и сегодня целый день. Поэтому автолюбителям лучше по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Накануне из-за неправильного стиля вождения в сложных погодных условиях только в столице произошло несколько серьезных ДТП. На МКАД 37-летний водитель "вольво" не справился с управлением, совершил наезд на осветительную мачту и оказался в кювете. Водитель и пассажир доставлены в больницу.

Еще одна авария произошла на проспекте Дзержинского. "Рено" при перестроении создало аварийную ситуацию попутному БМВ, который из-за этого наехал на опору освещения. К счастью, никто не пострадал.

Также не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту водитель автомобиля "додж" на улице Железнодорожной. Его пассажиры - женщина и ребенок - были доставлены в медучреждение для осмотра.

 
 
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Сильный снегопад в Беларуси за сутки оставил без света 135 населенных пунктов. На утро пятницы без электроснабжения были 77 городов и сел. На месте отключения...
 
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