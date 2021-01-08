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"АРТ-парад в Витебске"

08.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 600 участников объединит фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске". Старт уже в 10 утра. В этом году он пройдет в онлайн-формате, география - 26 стран. На виртуальной сцене выступят артисты от 6 до 84 лет. Конкурировать участники будут в 5 номинациях, самая популярная - вокал. Фестивальные дни также будут наполнены пресс-конференциями, мастер-классами, онлайн-экскурсиями.

Глеб Лапицкий, гендиректор центра культуры "Витебск": "Опыт нашей работы позволит сделать онлайн не только хорошо технически, но и насытить творчеством. Потому что страны к нам заявились, они очень ждут. Ждут в первую очередь открытого голосования. Прямо, как и на взрослом конкурсе “Славянского базара”, после каждого выступления участник от членов жюри будет получать свою оценку".

Обладатель Гран-при фестиваля получит кубок и приглашение на одно из мероприятий тридцатого юбилейного "Славянского базара".

 
Теги: Витебск
 
 
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Более 600 участников объединит фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске". Старт уже в 10 утра. В этом году он пройдет в онлайн-формате, география - 26 стран. На виртуальной...
 
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