«Родители отговаривали от отношений с ним». История семьи, где муж в инвалидной коляске

Источник материала: Tut.by

Инна и Александр случайно познакомились в телевизионном чате (это было еще во времена пейджеров), а потом еще около полугода писали друг друга письма и отправляли их почтой (обычной, не электронной). Все это время Инна не знала, что Александр прикован к инвалидной коляске после полученной в армии травмы. Парень не признавался, потому что не думал, что у таких отношений возможно продолжение. Но, узнав о состоянии Саши, Инна не прекратила общение — и вот уже 14 лет они женаты и воспитывают двух детей. Александр и его жена рассказали о своей жизни, повседневных трудностях и реакции окружающих. Мы начинаем новый проект «Равные», в котором будем рассказывать о парах, которые любят друг друга, но общество зачастую считает, что они не должны быть вместе.