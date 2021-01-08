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«Родители отговаривали от отношений с ним». История семьи, где муж в инвалидной коляске

08.01.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инна и Александр случайно познакомились в телевизионном чате (это было еще во времена пейджеров), а потом еще около полугода писали друг друга письма и отправляли их почтой (обычной, не электронной). Все это время Инна не знала, что Александр прикован к инвалидной коляске после полученной в армии травмы. Парень не признавался, потому что не думал, что у таких отношений возможно продолжение. Но, узнав о состоянии Саши, Инна не прекратила общение — и вот уже 14 лет они женаты и воспитывают двух детей. Александр и его жена рассказали о своей жизни, повседневных трудностях и реакции окружающих. Мы начинаем новый проект «Равные», в котором будем рассказывать о парах, которые любят друг друга, но общество зачастую считает, что они не должны быть вместе.

 
 
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Мы начинаем новый проект «Равные», в котором будем рассказывать о парах, которые любят друг друга, но общество зачастую считает, что они не должны быть вместе.
 
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