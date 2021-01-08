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Лукашенко рассказал про «драку за умы людей» и сказал образумить оппозицию

08.01.2021 16:17 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Если оппоненты режима не успокоятся, может случиться «горячая война».

Об этом заявил Александр Лукашенко 7 января 2021 года во время визита в храм Воздвижения Креста Господня, где зажег рождественскую свечу. Он призвал оппозицию остановиться, чтобы избежать горячей войны.

По его словам, в мире идут информационные войны, развернулась «страшная драка за умы людей». Лукашенко призвал «образумить» оппонентов власти.

«Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения, нам их принесут, посмотрите, нам спокойной жизни не дадут», - приводит его слова агентство БелТА.

Он сказал, что эта «схватка» может превратиться «в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов», но этого допустить нельзя.

Лукашенко подчеркнул, что «нигде нет такого мира и спокойствия, как в Беларуси», нет нигде этой межнациональной и межрелигиозной драки».

Он упомянул о событиях, произошедших накануне в США. «Кто бы мог, владыко, подумать, что сегодня в ночь (по-нашему) будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди», - сказал он, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.

Ранее Лукашенко говорил, что по улицам в стране ходят небольшие кучки людей. При посещении холдинга «Горизонт» 5 января он назвал протестующих «меньшинством» и подчеркнул, что он не хочет, «чтобы они ходили по улицам и мешали жить другим». 

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста, которые жестоко подавляются силовиками. Они продолжаются в стране уже пять месяцев, а с осени формат изменился на «дворовой» - люди собираются в своих дворах и проводят марши по районам.

 
 
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Если оппоненты режима не успокоятся, может случиться «горячая война».
 
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