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Главная задача - повысить эффективность сырьевых зон

08.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О развитии молочной отрасли страны и эффективности работы агропромышленных объединений Витебской области говорили сегодня в Глубокском районе во время рабочей поездки премьер-министра. В феврале прошлого года было принято решение о создании интеграционных зон. Его закрепили указом президента.

Суть - отсталые с долгами хозяйства присоединили к сильным перерабатывающим предприятиям. Они занимаются хозяйственной и финансовой деятельностью всех агрообъектов и обеспечивают себя сырьем. Ведь сегодня рентабельность переработки достигает 30 процентов. В Глубокском районе - это молочно-консервный комбинат. Что сделано за год и есть ли экономическая эффективность от работы по-новому? Об этом Роман Головченко спрашивал у местной вертикали и руководства агрообъединения. Пока еще о глобальных результатах говорить рано, но положительные сдвиги есть. Выросли объемы производства, экспортные продажи, а также выручка.

Главная задача - повысить эффективность сырьевых зон. А для этого необходима модернизация действующих сельхозпредприятий. В Витебской области многие из них отстают от современных технологий. Но у агрообъединений не хватает на это оборотных средств. И все это сказывается на объемах производства. В итоге переработка загружена не на полную мощность и теряет в доходах. Все эти вопросы будут детально рассмотрены в правительстве. В частности, нужно ли строить новые комплексы или достаточно грамотно реконструировать действующие фермы, а также за счет каких источников финансирования будет проводиться эта работа.

 
 
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О развитии молочной отрасли страны и эффективности работы агропромышленных объединений Витебской области говорили сегодня в Глубокском районе во время рабочей...
 
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