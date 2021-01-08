Беларусь входит в десятку лесных государств Европы

Источник материала: БT

5 лет назад Беларусь присоединилась к программе по достижению 17 Целей устойчивого развития до 2030 года. Она была принята Генеральной ассамблеей ООН и объединила 193 страны. Среди важных пунктов доступ к чистой воде, развитие инфраструктуры и ликвидация голода.

Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии. Так прирост молока, картофеля и мясной продукции составил от 6 до 12 пунктов. Наша страна входит в 15 стран крупнейших экспортеров молочной продукции и в 30 стран - лидеров по экспорту мясной продукции.

Не отстаем и в медицине. Например, в рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей - Беларусь среди 179 государств занимает 25 место. А в прошлом году был зафиксирован рекордно низкий показатель младенческой смертности - 2,4 десятых случая на тысячу родившихся. Выживаемость малышей увеличилась почти на 19 % за последние 5 лет.

В Беларуси достигнуто гендерное равенство в различных сферах, в том числе это касается труда. Так, уровень занятости населения в трудоспособном возрасте у мужчин составил 82 % и почти 85 % у женщин.

Комплекс по выращиванию посадочного материала

Это комплекс посадочного материала в Ивацевичском лесничестве. Он был открыт два года назад. Здесь выращивают основные виды деревьев лесных пород, таких, как сосна, ель, ольха, для лесхозов области, а также декоративные растения для озеленения и благоустройства территорий населенных пунктов. Сами собирают семена для будущей рассады.



Татьяна Сегень, инженер по лесообновлению и мелиорации Ивацевичского лесхоза: "План у нас такой: сколько культур вырубили - столько восстановили. Для этого мы выращиваем максимально возможное количество, даже немножко с запасом сеянцев. Чтобы восстановить максимальное количество гектаров, вот уже третий год подряд мы садим больше 600 гектар культур".





Всего же площадь нашего лесного фонда - более 9 с половиной миллионов гектаров. Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы. К слову, сохранение экосистем - 15-й пункт в списке целей устойчивого развития.

Качеству питьевой воды - особое внимание





Организация объединенных наций подсчитала, что около 800 миллионов человек в мире лишено доступа к питьевой воде. Эта повестка стала шестым пунктом программы.





Вода из скважин подается на станцию обезжелезивания, распределяется между 3 фильтрами. Каждый фильтр - это 4 таких металлических емкости. Внутри - послойная фильтрующая загрузка. После прохождения всех слоев вода поступает в чистый резервуар.

К 2025 году Минск планируют полностью обеспечить артезианской водой





За последние пять лет в стране появилось более 400 станций обезжелезивания. Около 200 заработают к концу этого года. В планах на следующую пятилетку и вовсе полное обеспечение столицы артезианской водой.



За 5 лет заготовка вторсырья выросла почти на 270 тонн



К потреблению и использованию не только воды белорусы относятся все более осознанно.

Ежегодно растет доля использования твердых коммунальных отходов. За последние пять лет сбор и заготовка вторсырья выросла на почти 270 тонн.

Беларусь поднялась на 18 место среди 166 в рейтинге достижения ЦУР

И что касается самого главного - Беларусь обеспечивает сельхозпродукцией не только себя. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН наша страна занимает 5-е место по производству ржи, по выращиванию картофеля - 11-е, 12-е место за производство гречневой крупы и 14-е - сахарной свеклы.



