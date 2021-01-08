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Facebook ищет специалистов по работе с информпространством в Беларуси

08.01.2021 17:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Компания Facebook ищет специалиста-модератора по работе с информационным пространством Беларуси, но трудиться придется из другой страны, об этом компания сообщила на своем сайте.

© REUTERS / Erin Scott
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В требованиях к кандидату отмечается свободное письменное и устное общение на английском и белорусском языках, постоянная связь с местным сообществом, детальное знание белорусской культуры.

Сама работа заключается в том, чтобы адаптировать Facebook под местные особенности. Необходимо будет решать проблемы с учетными записями пользователей, проверять контент на предмет потенциальных злоупотреблений, решать тематические глобальные проблемы.

Работать, правда, придется из Ирландии, поскольку офис для модераторов находится в Дублине. На данный момент у соцсети в Беларуси нет полноценной службы поддержки.

Facebook – самая популярная соцсеть в мире, основанная в 2004 году Марком Цукербергом. Каждый день в социальной сети пользователи оставляют шесть миллиардов "лайков" и комментариев.

 
Теги: Минск
 
 
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Нужно будет решать проблемы с учетными записями пользователей и выявлять потенциально оскорбительные тексты.
 
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