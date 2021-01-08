|
Снегопады в Беларуси. Более сотни обесточенных населенных пунктов, упавшие деревьев, заносы на дорогах и ДТП
08.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Таковы последствия январских снегопадов, которые пришли в Беларусь. Без света остались 135 городов и сел. На месте отключения оперативно работают аварийные бригады. Сложная ситуация и на дорогах. Так, спасателям в Гродненской и Могилевской областях пришлось оказывать помощь попавшим в снежные заносы легковому и трем грузовым авто.
В некоторых районах на проезжую часть упали деревья. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. В эти минуты на улицы городов выведена снегоуборочная техника. Только Минск расчищают более 620 машин и 650 сотрудников коммунальных служб. Сложные погодные условия привели к всплеску аварийности на дорогах.
И еще одна авария произошла в столице буквально пару часов назад. Водитель служебного автомобиля "шкода" на улице Орловской вошел в занос, наехал на разделительный забор и столкнулся со встречным "рено". Пострадавших нет. Проводится проверка.
Сложные погодные условия синоптики прогнозируют и на завтра. Кроме сильных снегопадов ожидаются туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до минус 6 градусов. Будьте осторожны и берегите себя!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снегопады в Беларуси. Более сотни обесточенных населенных пунктов, упавшие деревьев, заносы на дорогах и ДТП
Таковы последствия январских снегопадов, которые пришли в Беларусь. Без света остались 135 городов и сел. На месте отключения оперативно работают аварийные бригады....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)