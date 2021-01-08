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Снегопады в Беларуси. Более сотни обесточенных населенных пунктов, упавшие деревьев, заносы на дорогах и ДТП

08.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Таковы последствия январских снегопадов, которые пришли в Беларусь. Без света остались 135 городов и сел. На месте отключения оперативно работают аварийные бригады. Сложная ситуация и на дорогах. Так, спасателям в Гродненской и Могилевской областях пришлось оказывать помощь попавшим в снежные заносы легковому и трем грузовым авто.

В некоторых районах на проезжую часть упали деревья. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. В эти минуты на улицы городов выведена снегоуборочная техника. Только Минск расчищают более 620 машин и 650 сотрудников коммунальных служб. Сложные погодные условия привели к всплеску аварийности на дорогах.

А на улице Железнодорожной в Минске сегодня утром с разницей в несколько минут произошли сразу два ДТП. Сначала 28-летний водитель "фольксвагена" не справился с управлением и наехал на осветительную мачту. Он и пассажир доставлены в больницу. Спустя несколько минут 25-летний водитель на этом же участке выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов на остановке. Мужчина 67-го года рождения с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Второй пешеход не пострадал.

И еще одна авария произошла в столице буквально пару часов назад. Водитель служебного автомобиля "шкода" на улице Орловской вошел в занос, наехал на разделительный забор и столкнулся со встречным "рено". Пострадавших нет. Проводится проверка.

Сложные погодные условия синоптики прогнозируют и на завтра. Кроме сильных снегопадов ожидаются туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до минус 6 градусов. Будьте осторожны и берегите себя!

 
Теги: Минск
 
 
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Таковы последствия январских снегопадов, которые пришли в Беларусь. Без света остались 135 городов и сел. На месте отключения оперативно работают аварийные бригады....
 
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