Санки, горки и детвора. В Минск пришла настоящая зима

Источник материала: Tut.by

Природа решила напомнить минчанам, что такое настоящая зима, и завалила город снегом. По прогнозам синоптиков, снегопады прекратятся только к вечеру субботы. В Минске в уборке снега задействовано 620 единиц различной специализированной техники. Коммунальники расчищают город в круглосуточном режиме, но признаются, что дополнительная помощь все равно не помешает.

— Мы призываем субъектов хозяйствования не оставаться в стороне и активно включаться в уборку снега на своих и закрепленных территориях. Только вместе мы можем сделать город чистым и безопасным, — цитирует агентство «Минск-Новости» заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

И хоть зима в городе для коммунальников — дельце хлопотное, но зато очень красиво. Смотрите сами.



















Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY







































