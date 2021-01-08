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Санки, горки и детвора. В Минск пришла настоящая зима
08.01.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Природа решила напомнить минчанам, что такое настоящая зима, и завалила город снегом. По прогнозам синоптиков, снегопады прекратятся только к вечеру субботы. В Минске в уборке снега задействовано 620 единиц различной специализированной техники. Коммунальники расчищают город в круглосуточном режиме, но признаются, что дополнительная помощь все равно не помешает.
— Мы призываем субъектов хозяйствования не оставаться в стороне и активно включаться в уборку снега на своих и закрепленных территориях. Только вместе мы можем сделать город чистым и безопасным, —
И хоть зима в городе для коммунальников — дельце хлопотное, но зато очень красиво. Смотрите сами.
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И хоть зима в городе для коммунальников - дельце хлопотное, но зато очень красиво. Смотрите сами.
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