«Проводник пояснил: пути замело, нужно подождать». Читали сообщили, что некоторые поезда задерживаются в пути

Источник материала: Tut.by

Некоторые читатели, которые сегодня решили воспользоваться услугами железной дороги, сообщают, что из-за непогоды их составы прибывают с опозданием.



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Сегодня в 15.26 читатель Михаил выехал из Могилева в Минск. Состав отправился по расписанию.

— Минут за двадцать до Минска наш поезд остановился, проводник пояснил: это из-за непогоды, — говорит Михаил. — Примерно через 40 минут состав снова поехал. Пассажиры на такую остановку отреагировали спокойно.

По словам Михаила, на станцию Минск-Пассажирский они прибыли примерно на час позже обычного.

— На вокзале, когда мы прибыли, по громкой связи нам принесли извинения за неудобства.

Еще один читатель TUT.BY Сергей был в пути во время написания заметки. Из Минска в Гомель он отправился в 17.11 на поезде № 622. В районе станции Михановичи, это между Минском и Пуховичами, они остановились.

— Проводник сообщил, что пути замело, поэтому нужно подождать, пока их расчистят, — рассказал собеседник. — Работник железной дороги также спросил, есть ли у кого-то из пассажиров пересадка в Гомеле, но у нас таких не было.

Примерно через 40 минут, продолжил Сергей, поезд, на котором он ехал, тронулся.

В пресс-службе БелЖД пояснили, что на участке Осиповичи — Минск четыре пассажирских поезда следовали (один из них еще следует) с отклонением от установленного графика движения от 12 минут до часа. Причина опоздания — обильные снегопады.

— БелЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за временно причиненные неудобства, — говорят в пресс-службе ведомства.