ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Проводник пояснил: пути замело, нужно подождать». Читали сообщили, что некоторые поезда задерживаются в пути

08.01.2021 21:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Некоторые читатели, которые сегодня решили воспользоваться услугами железной дороги, сообщают, что из-за непогоды их составы прибывают с опозданием.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Сегодня в 15.26 читатель Михаил выехал из Могилева в Минск. Состав отправился по расписанию.

— Минут за двадцать до Минска наш поезд остановился, проводник пояснил: это из-за непогоды, — говорит Михаил. — Примерно через 40 минут состав снова поехал. Пассажиры на такую остановку отреагировали спокойно.

По словам Михаила, на станцию Минск-Пассажирский они прибыли примерно на час позже обычного.

— На вокзале, когда мы прибыли, по громкой связи нам принесли извинения за неудобства.

Еще один читатель TUT.BY Сергей был в пути во время написания заметки. Из Минска в Гомель он отправился в 17.11 на поезде № 622. В районе станции Михановичи, это между Минском и Пуховичами, они остановились.

— Проводник сообщил, что пути замело, поэтому нужно подождать, пока их расчистят, — рассказал собеседник. — Работник железной дороги также спросил, есть ли у кого-то из пассажиров пересадка в Гомеле, но у нас таких не было.

Примерно через 40 минут, продолжил Сергей, поезд, на котором он ехал, тронулся.

В пресс-службе БелЖД пояснили, что на участке Осиповичи — Минск четыре пассажирских поезда следовали (один из них еще следует) с отклонением от установленного графика движения от 12 минут до часа. Причина опоздания — обильные снегопады.

— БелЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за временно причиненные неудобства, — говорят в пресс-службе ведомства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые читатели, которые сегодня решили воспользоваться услугами железной дороги, сообщают, что из-за непогоды их составы прибывают с опозданием.
 
Новости дня
Новости общества
 
Санки, горки и детвора. В Минск пришла настоящая зима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by