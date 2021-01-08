Более 6,5 млн белорусов посмотрели новогоднее обращение президента

Источник материала: БT

Более шести с половиной миллионов белорусов посмотрели в новогоднюю ночь обращение президента. Источники данных о просмотре: статистика телесмотрения на платформе ZALA от Белтелеком - MediaMetrix и исследование с использованием пиплметрии, которое проводит организация "Реальное измерение". Два различных не связанных между собой способа сбора данных дали примерно равные показатели: доля линейного просмотра новогодней речи президента составила от 70 до 78 %. К этой цифре следует прибавить тех, кто посмотрел обращение уже позже - в режиме отложенного просмотра. Следует отметить, что обе использованные системы сбора данных не фиксируют гостевой просмотр. А с учетом особенностей новогодних традиций этот фактор способен оказывать существенное влияние на реальные показатели телесмотрения в сторону его увеличения. К слову, это обращение запомнилось еще и необычным форматом. На записи таких важных слов присутствовали гости. Это люди разных профессий: учителя, врачи, силовики, артисты, журналисты, спортсмены, молодежный актив. Белорусы, которые вместе шагнули в 2021 год.

