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Более 6,5 млн белорусов посмотрели новогоднее обращение президента

08.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более шести с половиной миллионов белорусов посмотрели в новогоднюю ночь обращение президента. Источники данных о просмотре: статистика телесмотрения на платформе ZALA от Белтелеком - MediaMetrix и исследование с использованием пиплметрии, которое проводит организация "Реальное измерение". Два различных не связанных между собой способа сбора данных дали примерно равные показатели: доля линейного просмотра новогодней речи президента составила от 70 до 78 %. К этой цифре следует прибавить тех, кто посмотрел обращение уже позже - в режиме отложенного просмотра. Следует отметить, что обе использованные системы сбора данных не фиксируют гостевой просмотр. А с учетом особенностей новогодних традиций этот фактор способен оказывать существенное влияние на реальные показатели телесмотрения в сторону его увеличения. К слову, это обращение запомнилось еще и необычным форматом. На записи таких важных слов присутствовали гости. Это люди разных профессий: учителя, врачи, силовики, артисты, журналисты, спортсмены, молодежный актив. Белорусы, которые вместе шагнули в 2021 год.

 
 
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Более шести с половиной миллионов белорусов посмотрели в новогоднюю ночь обращение президента. Источники данных о просмотре: статистика телесмотрения на...
 
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