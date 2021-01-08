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Мощные снегопады в Беларуси. Итог - более сотни обесточенных населенных пунктов, заносы на дорогах и ДТП

08.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мощные снегопады пришли и в Беларусь. Как итог - более сотни обесточенных населенных пунктов, упавшие деревья, заносы на дорогах и ДТП. Без света остались 135 городов и сел. На месте отключения оперативно продолжают работать аварийные бригады. Сложная ситуация и на дорогах. Так, спасателям в Гродненской и Могилевской областях пришлось оказывать помощь попавшим в снежные заносы легковому и трем грузовым авто.

ДТП в Минске

Буквально несколько часов назад в районе Комаровского рынка произошло ДТП. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением, вылетел с проезжей части и рухнул в подземный пешеходный переход.
На улице Железнодорожной в Минске сегодня утром с разницей в несколько минут произошли сразу два ДТП. Сначала 28-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на осветительную мачту. Он и пассажир доставлены в больницу. Спустя несколько минут 25-летний водитель на этом же участке выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов на остановке. Мужчина 1967 года рождения с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Второй пешеход не пострадал.

Мощные снегопады в Беларуси. Итог - более сотни обесточенных населенных пунктов, заносы на дорогах и ДТП

В некоторых районах на проезжую часть упали деревья. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. В эти минуты на улицы городов выведена снегоуборочная техника. Минск расчищают более 620 машин и 650 сотрудников коммунальных служб.Сложные погодные условия прогнозируют и на завтра. Кроме сильных снегопадов ожидаются туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до минус 6 градусов. Будьте осторожны и берегите себя!

 
Теги: Минск
 
 
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Мощные снегопады пришли и в Беларусь. Как итог - более сотни обесточенных населенных пунктов, упавшие деревья, заносы на дорогах и ДТП. Без света остались 135 городов...
 
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