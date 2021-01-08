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Смолевичи: новое жилье, развитая инфраструктура, скоро широкополосная трасса прямо к дому

08.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На новый уровень выходит строительство квартала для минчан в городе-спутнике – Смолевичах. В планах на этот год 6 новых многоэтажек. Одновременно здесь развивается и инфраструктура. К сентябрю откроется новая школа. На очереди поликлиника. Обновляют набережную зону у озера. Активно идет и строительство новой скоростной дороги. Обо всем подробнее  Алексей Кондратенко

Весь 2020 год город Смолевичи был в постоянном фокусе репортерских телекамер. Мы отмечали новоселье вместе с многодетными семьями, сделали покупки в первом местном торгово-развлекательном центре, побывали в саду-новостройке, где дети смогут "печатать" свои игрушки на 3D-принтере и даже говорить на китайском. 

Квартал для минчан в столичном городе-спутнике сегодня, пожалуй, самая активная стройплощадка центрального региона. Здесь, всего за 30 километров от МКАД, можно насчитать полтора десятка строительных кранов. 

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "Мы вместе с городом делаем комплексную застройку. То есть параллельно с жильем мы строим детские сады, школы, поликлинику и больницу".

Райцентр не забывает и про своих жителей. Для них так же, как и для минчан возводят новое жилье. Один из акцентов и на развитии инфраструктурных проектов, которые выходят далеко за пределы самого спутника Минска. В 2021 году доехать от столицы до Смолевичей или обратно можно будет буквально за считанные минуты. 

Трасса Р-53, которую сейчас реконструируют, станет скоростной и широкополосной 

С высоты заметен весь размах дорожных работ. Первые 5 километров от Кургана Славы в сторону Смолевичей уже готовы. Теперь это дорога из бетона. Все строительство выполняется по принципу автобана. Отсюда, к слову, качество и долговечность: бетонка способна прослужить до 10 лет без ремонта! Впрочем, главное - на смолевичском участке трассы появятся удобные для всех развязки и мосты. 

Алексей Худой, замначальника управления технадзора РУП "Минскавтодор-Центр":"На первом участке строятся две транспортные развязки. Это путепровод и транспортный тоннель. Будет построена большая транспортная развязка в районе Смолевичей, а в районе криницы будет транспортный тоннель. Также для пешеходных связей предусмотрено строительство пешеходного моста в районе Новой Жизни".

К самому же городу-спутнику все больше присматриваются и инвесторы. Вслед за первым торгово-развлекательным центром уже есть интерес возвести новые магазины и объекты сервиса. 

 
Теги: Минск
 
 
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На новый уровень выходит строительство квартала для минчан в городе-спутнике – Смолевичах. В планах на этот год 6 новых многоэтажек. Одновременно здесь...
 
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