Источник материала: БT

Государство стремится поддержать бизнес

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председатель правления Банка развития об итогах 2020 года Конечно, в это непростое время для бизнеса, чтобы выстоять и удержаться на плаву, особенно актуальной является тема дальнейшего финансового плеча. Коммерческие...

Конечно, в это непростое время для бизнеса, чтобы выстоять и удержаться на плаву, особенно актуальной является тема дальнейшего финансового плеча. Коммерческие банки сейчас не всегда готовы рисковать и выдавать кредиты.Более тысячи проектов на сумму свыше 240 миллионов рублей профинансировал Банк развития. Это значительно превышает прошлогодний результат. Подробнее об этом, а также об итогах 2020 годапоговорил с председателем правления Банка развития.