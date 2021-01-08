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Председатель правления Банка развития об итогах 2020 года

08.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конечно, в это непростое время для бизнеса, чтобы выстоять и удержаться на плаву, особенно актуальной является тема дальнейшего финансового плеча. Коммерческие банки сейчас не всегда готовы рисковать и выдавать кредиты. 

Государство стремится поддержать бизнес 

Более тысячи проектов на сумму свыше 240 миллионов рублей профинансировал Банк развития. Это значительно превышает прошлогодний результат. Подробнее об этом, а также об итогах 2020 года  Антон Малюта поговорил с председателем правления Банка развития.

 
 
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Конечно, в это непростое время для бизнеса, чтобы выстоять и удержаться на плаву, особенно актуальной является тема дальнейшего финансового плеча. Коммерческие...
 
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