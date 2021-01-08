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Председатель правления Банка развития об итогах 2020 года
08.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКонечно, в это непростое время для бизнеса, чтобы выстоять и удержаться на плаву, особенно актуальной является тема дальнейшего финансового плеча. Коммерческие банки сейчас не всегда готовы рисковать и выдавать кредиты.
Государство стремится поддержать бизнесБолее тысячи проектов на сумму свыше 240 миллионов рублей профинансировал Банк развития. Это значительно превышает прошлогодний результат. Подробнее об этом, а также об итогах 2020 года Антон Малюта поговорил с председателем правления Банка развития.
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Конечно, в это непростое время для бизнеса, чтобы выстоять и удержаться на плаву, особенно актуальной является тема дальнейшего финансового плеча. Коммерческие...
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