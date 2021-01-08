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Государственная поддержка по многим направлениям. В Брестской области выдали 179 субсидий

08.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стоит отметить, что государственная поддержка идет по многим направлениям. В том числе  в виде субсидий на развитие своего дела. Стартовый капитал безвозмездный. Начинающие предприниматели получают еще и бесплатные бизнес-курсы. Например, в Брестской области  в этом году  выдали 179 субсидий. А это новые салоны красоты, ремонтные мастерские и даже гостиницы. А еще новые рабочие места и востребованные профессии. 
Мария Тройнич  продолжит.

Появилась идея открыть гостиницу, нужен был стартовый капитал - помогло государство

Деревенский пейзаж, кухня с камином и баня: уютное шале в белорусском стиле Татьяна построила вместе с мужем. Говорит, если бы несколько лет назад ей сказали, что она станет бизнес-леди, то не поверила бы. В малый бизнес Татьяна пришла из декретного отпуска. Все началось с обычного домика в деревне, который достался мужу от родителей.
 

У супругов появилась идея открыть гостиницу. А вот с реализацией были проблемы: нужен был стартовый капитал. Помогло государство


Государственная поддержка по многим направлениям. В Брестской области выдали 179 субсидий

Субсидию от государства потратили на обустройство гостиничного домика: купили мебель и бытовую технику. А летом на участке построили просторную беседку. По словам Татьяны, проблем с загруженностью нет: места в усадьбе забронированы до 8 января. В основном в мини-гостинице отмечают праздники или отдыхают туристы, которые приезжают в Брест.
 

Кроме субсидий государство дает возможность пройти бесплатные курсы по основам предпринимательской деятельности

Занятия проводят преподаватели колледжей и университетов. На лекциях рассказывают, как построить успешную бизнес-модель. В этом году курсы начнут проходить еще и в новом - дистанционном - формате. Размер субсидии от 2 800 до 5 000 рублей. Помощь безвозмездная. Чтобы ее получить, нужно быть безработным. Для тех, кто не готов открывать свое дело, есть альтернатива: переобучение. Любовь до рождения ребенка работала поваром. Но выйти на прежнее место не смогла - график не позволял. За помощью обратилась в центр занятости. Теперь Любовь работает оператором ЭВМ с удобным графиком. По словам девушки, весь процесс - от постановки на учет до трудоустройства - занял всего полтора месяца.
 

Финансовая поддержка для безработных


Владимир Колесников, замначальника управления комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома: "За 11 месяцев в Брестской области выделено 179 субсидий для организации самостоятельной занятости безработных. Данная финансовая поддержка остается востребованной у безработных. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года мы выдали на 2 субсидии больше. И это при том, что в 2020 году численность обращений в службу занятости и регистрации граждан в качестве безработных сократилась почти на четверть".

Электронные ярмарки вакансий

Государственная поддержка по многим направлениям. В Брестской области выдали 179 субсидий

Швеи, водители, повара, продавцы, слесари - эти профессии в топе самых востребованных на рынке труда Витебской области.  В базе службы занятости около полутора тысяч вакансий, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Есть работа и на селе. В хозяйства требуются трактористы, животноводы. На онлайн-платформе вся необходимая для соискателя информация.

Системная работа по содействию занятости населения


Алеся Иванова, начальник управления комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома: "В Витебской области проводится системная работа по содействию занятости населения. За одиннадцать месяцев трудоустроено 15 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысячи официально зарегистрированных безработных. Временная занятость в период поиска постоянной работы организована почти для 3 тысяч человек".

Практика трудоустройства доказывает известную пословицу: находит тот, кто ищет. По словам хозяйки агроусадьбы Татьяны, для нее господдержка дала не только возможность для открытия бизнеса, но и стала толчком к дальнейшему развитию дела. Сейчас супруги строят новое здание, чтобы мини-гостиница со временем превратилась в загородный комплекс для отдыха. 

 
Теги: Брест
 
 
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Стоит отметить, что государственная поддержка идет по многим направлениям. В том числе  в виде субсидий на развитие своего дела. Стартовый капитал безвозмездный....
 
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