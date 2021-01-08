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В. Боровик: Решать все вопросы нужно за столом переговоров

08.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Происходящее в США наглядно демонстрирует, как избирательно на самом деле работает демократия. И как все те эталоны, которые долгие годы нам пытались навязывать, рушатся, как карточный домик. И каждая новая попытка доказать, что у них - "это другое", выглядит еще более нелепо и глупо. Нужно научиться разговаривать и договариваться и решать все вопросы за столом переговоров, как это призывают делать в Беларуси, убежден политолог Вадим Боровик.

Вадим Боровик, политолог: "Цитадель мировой демократии нам показала, что в первые же дни уже погибает несколько человек. И, что характерно, - мировые лидеры однозначно высказались, ведущие американские политики это поддержали и подтвердили, что недопустимы никакие силовые действия в отношении правоохранительных органов, захват госучреждений. В целом была высказана такая негативная реакция в отношении массовых волнений. Для нас, белорусов, является политикой двойных стандартов, когда действия белорусских силовых структур вызывают осуждение, когда мы наводим порядок на минских улицах. Мы желаем нашим американским друзьям мира и порядка, решать все вопросы за столом переговоров, к чему мы призываем оппонентов белорусской власти. Все решать за столом переговоров, ни в коем случае не подходить к государственным зданиям, учреждениям. При этом уважать мнение друг друга и находить компромиссные решения".

 
 
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Происходящее в США наглядно демонстрирует, как избирательно на самом деле работает демократия. И как все те эталоны, которые долгие годы нам пытались навязывать,...
 
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