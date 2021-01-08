А. Шарий: Взгляд из Украины на американский Майдан

Источник материала: БT

Воплотить в жизнь трамповские президентские лозунги "Сделаем Америку снова великой" и "Власть - народу" категорически не получилось. Об этом с уверенностью заявляют международные эксперты. Особенно актуален взгляд из Украины. Там в который раз со всей отчетливостью осознали печальный феномен Майдана, к организации, которого американцы так щедро приложили руку.



