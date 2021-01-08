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А. Шарий: Взгляд из Украины на американский Майдан
09.01.2021 06:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Воплотить в жизнь трамповские президентские лозунги "Сделаем Америку снова великой" и "Власть - народу" категорически не получилось. Об этом с уверенностью заявляют международные эксперты. Особенно актуален взгляд из Украины. Там в который раз со всей отчетливостью осознали печальный феномен Майдана, к организации, которого американцы так щедро приложили руку.
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Воплотить в жизнь трамповские президентские лозунги "Сделаем Америку снова великой" и "Власть - народу" категорически не получилось. Об этом с уверенностью...
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