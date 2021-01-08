Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 января. Автомобиль "Инфинити" упал в подземный переход на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске.

ДТП произошло 8 января около 16.30. Машина двигалась по ул. Хоружей в сторону центра, пересекла перекресток по диагонали, врезалась в ограждение перехода со стороны Комаровского рынка и упала вниз на лестницу. Пострадавших нет.

По предварительной информации ГАИ, 42-летний водитель не справился с управлением.

15 сентября 2018 года автомобиль "Мазда" влетел в подземный переход станции метро "Академия наук". Перед этим он попытался проехать на красный свет через перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова и столкнулся с "Ладой", ехавшей на зеленый. Пострадавших не было.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автомобиль упал в подземный переход на пересечении улиц Хоружей и Куйбышева в Минске, пострадавших нет Минск, 8 января. Автомобиль "Инфинити" упал в подземный переход на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске. ДТП произошло 8 января около 16.30. Машина...

БелаПАН.