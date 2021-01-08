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Автомобиль упал в подземный переход на пересечении улиц Хоружей и Куйбышева в Минске, пострадавших нет

09.01.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 января. Автомобиль "Инфинити" упал в подземный переход на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске.

ДТП произошло 8 января около 16.30. Машина двигалась по ул. Хоружей в сторону центра, пересекла перекресток по диагонали, врезалась в ограждение перехода со стороны Комаровского рынка и упала вниз на лестницу. Пострадавших нет.

По предварительной информации ГАИ, 42-летний водитель не справился с управлением.

15 сентября 2018 года автомобиль "Мазда" влетел в подземный переход станции метро "Академия наук". Перед этим он попытался проехать на красный свет через перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова и столкнулся с "Ладой", ехавшей на зеленый. Пострадавших не было.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 января. Автомобиль "Инфинити" упал в подземный переход на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске. ДТП произошло 8 января около 16.30. Машина...
 
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