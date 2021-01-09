За последние три дня задержано не менее 12 протестующих

Источник материала: Tut.by

Не менее 12 протестующих, в том числе четыре женщины, задержано за последние три дня, с 6 по 8 января, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».

Одна женщина отпущена, остальные, а также не менее трех мужчин отправлены до суда в столичный Центр изоляции правонарушителей.

В некоторых районах Минска граждане вновь вышли на локальные марши.

Обеспокоенность дворовой активностью выразил Александр Лукашенко 7 января во время посещения минского храма Воздвижения Креста Господня. При этом он представил ситуацию так, что это не люди выходят протестовать во дворы, а протестующие приходят в чужие дворы: «Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу (видимо, имеется в виду разгон и преследование участников акций. — БелаПАН.). Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель».

4 января тема обсуждалась на встрече Лукашенко с генеральным прокурором Андреем Шведом. По ее итогам Швед заявил, что его ведомство намерено в ближайшее время заняться выявлением и пресечением локальной протестной активности. Силовики массово поехали во дворы уже на следующий вечер. Один из них угрожал оружием, когда мужчина пытался заступиться за задержанную им женщину. По данным МВД, было задержано 25 человек.