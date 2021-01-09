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Российская журналистка рассказала, о чем спросила в интервью Николая Лукашенко
09.01.2021 11:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Российская журналистка Наиля Аскер-заде рассказала, о чем спрашивала в интервью младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко. Соответствующий пост вместе с фотографией ведущая телеканала "Россия 1" и обозреватель программы "Вести" опубликовала в своем
"Во время съемки в Минске удалось записать интервью с младшим сыном президента — Николаем Лукашенко. Задала и тот вопрос, который больше всего волнует его поклонниц", ― написала журналистка.
Какой именно волнующий поклонниц вопрос был задан младшему сыну белорусского лидера, журналистка не уточнила, однако поинтересовалась у своих подписчиков: "А что бы вы у него спросили?".
Кем он хочет или мечтает быть в будущем, легко ли быть сыном президента, в какой ВУЗ он хотел бы поступить — такие вопросы предложили подписчики. "У меня слишком много вопросов, я бы не знала, что спросить", — отозвалась одна из респонденток, "Какой красивый парень", — высказалась другая.
"Это была незабываемая командировка. Давно у нас не было таких съемок. Мы почти не спали, но время пронеслось как одно мгновение. Очень хочется скорее все смонтировать и увидеть, что получится", ― написала Аскер-заде в другом посте.
Также в анонсе интервью ведущей с самим белорусским лидером звучат вопросы о том, бывают ли у Александра Лукашенко конфликтные ситуации с сыном и кого он считает своими друзьями, на что белорусский лидер ответил, что
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Младшему сыну президента Беларуси был задан вопрос "больше всего волнующий его поклонниц", призналась обозреватель Наиля Аскер-заде.
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