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МЧС: снегопад нарушил электроснабжение 630 населенных пунктов и движение поездов

09.01.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обильные снегопады, пришедшие в Беларусь, повлияли на электроснабжение населенных пунктов и на движение поездов.

«По данным ГПО „Белэнерго“, в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 630 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов 9 января остаются без электроснабжения 56 населенных пунктов в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.

В Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов (до 1 часа).

В МЧС также проинформировали, что в минувшую пятницу подразделения МЧС 25 раз привлекались для распиловки аварийных деревьев, оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 19 транспортных средств. «Пострадавших нет», — уточнили в министерстве.

По данным спасателей, максимальная высота снежного покрова составила 27 см в Борисовском районе Минской области и Бобруйском районе Могилевской области.

 
 
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В Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов (до 1 часа).
 
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