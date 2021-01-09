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Поваленные деревья и перекрытые трассы. Посмотрите, что вчера натворил снегопад на Гомельщине

09.01.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера из-за снегопада в Гомельской области 201 населенный пункт остался без света, сотрудникам МЧС не раз приходилось выезжать, чтобы освобождать машины из-под поваленных деревьев. Фото того, как это все было, собрали «Сильные новости».


8 января без света остался 201 населенный пункт в Жлобинском, Светлогорском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском, Житковичском, Октябрьском, Калинковичском, Речицком и Рогачевском районах, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС трижды выезжали в Мозырский район, чтобы убрать поваленные деревья, дважды — в Светлогорский, а также в Петриковский и Ельский районы. При этом, по сообщению МЧС, один раз пришлось вытаскивать автомобиль.




Помимо этого, телеканал «Ранак» опубликовал фото последствий снегопада — упавшее дерево повредило три автомобиля в Светлогорске. В группе «Хамство на дорогах Мозыря» также сообщили о микроавтобусе, на который упало дерево.



 
 
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Вчера из-за снегопада в Гомельской области 201 населенный пункт остался без света.
 
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