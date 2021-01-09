Поваленные деревья и перекрытые трассы. Посмотрите, что вчера натворил снегопад на Гомельщине

Источник материала: Tut.by

Вчера из-за снегопада в Гомельской области 201 населенный пункт остался без света, сотрудникам МЧС не раз приходилось выезжать, чтобы освобождать машины из-под поваленных деревьев. Фото того, как это все было, собрали «Сильные новости».





8 января без света остался 201 населенный пункт в Жлобинском, Светлогорском, Лельчицком, Мозырском, Петриковском, Житковичском, Октябрьском, Калинковичском, Речицком и Рогачевском районах, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС трижды выезжали в Мозырский район, чтобы убрать поваленные деревья, дважды — в Светлогорский, а также в Петриковский и Ельский районы. При этом, по сообщению МЧС, один раз пришлось вытаскивать автомобиль.













Помимо этого, телеканал «Ранак» опубликовал фото последствий снегопада — упавшее дерево повредило три автомобиля в Светлогорске. В группе «Хамство на дорогах Мозыря» также сообщили о микроавтобусе, на который упало дерево.







