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В Беларусь пришла долгожданная настоящая зима

09.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Снег уже идет несколько дней и сегодня не прекратится. В ближайшие сутки вырастут не только сугробы, но и морозы. Ожидаются туман и гололедица.Коммунальщики продолжают расчищать улицы городов, а локомотивные бригады освобождают от снега железнодорожные пути. На горках сейчас настоящий аншлаг. Санки, тюбинги, лыжи. Дети катаются везде и на всем - часто в не предназначенных для этого местах.

Автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках

Так накануне в Минске автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Таежной, совершил наезд на ребенка 2016 года рождения. Мальчик госпитализирован - у него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

Госавтоинспекция акцентирует внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми

Для предотвращения ДТП следует выбирать горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях.

 
Теги: Минск
 
 
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Снег уже идет несколько дней и сегодня не прекратится. В ближайшие сутки вырастут не только сугробы, но и морозы. Ожидаются туман и гололедица.Коммунальщики...
 
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