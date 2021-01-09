В Беларусь пришла долгожданная настоящая зима

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09.01.2021 12:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках
Так накануне в Минске автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Таежной, совершил наезд на ребенка 2016 года рождения. Мальчик госпитализирован - у него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.
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Для предотвращения ДТП следует выбирать горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях.
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