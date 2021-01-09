Пенсионерку задержали с БЧБ-зонтиком после службы в костеле. Рассказывает про Окрестина и штраф

Источник материала: Tut.by

Минская пенсионерка после службы в костеле шла с красно-белым зонтиком с надписью Polska и попала сначала в РУВД, потом на Окрестина, а потом в суд. Женщина рассказала свою историю TUT.BY.



Мария Ревуцкая с тем самым зонтом, привезенным из Польши. Фото: читатель TUT.BY

«Крутила в руках бело-красно-белый зонт, выкрикивала лозунги «Жыве Беларусь», — сказано в постановлении суда Центрального района Минска.

65-летнюю пенсионерку Марию Ревуцкую судили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за несанкционированный пикет, однако женщина своей вины не признала и рассказала редакции свою версию событий.

Эта история произошла в прошлое воскресенье (3 января) после службы Тадеуша Кондрусевича в Кафедральном соборе на площади Свободы. В тот день бывшего главу Католической церкви в Беларуси поздравляли с 75-летием, а также стало известно, что папа римский принял отставку митрополита. Мария Ревуцкая была на этой службе: она человек воцерковленный, уже несколько лет помогает в Красном костеле и поет в хоре «Полонез».

— В тот день служба продолжалась дольше обычного, мы пели митрополиту Sto lat! (традиционная песня на польском, поздравление с днем рождения. — Прим. TUT.BY), закончилась ближе к часу дня. Я пошла к метро «Немига» — сколько там от Кафедрального идти! — рассказывает Мария Ревуцкая.

В руках у пенсионерки был красно-белый зонт с надписью Polska. Мария Ревуцкая говорит, что зонтику больше 20 лет, он куплен в Польше.

— Сначала висел в шкафу как сувенир, потом стала пользоваться им. А когда в Беларусь не пустили Тадеуша Кондрусевича, стала ходить с этим зонтом везде, — рассказывает Мария Антоновна.

Женщина говорит, что уже спускалась в подземный переход, когда ее задержали шестеро силовиков.

— Подскочили шесть молодцов в черном и сказали: «Пройдемте!». Схватили меня за руки. Не могу сказать, что схватили сильно — я особо не сопротивлялась. В суде потом заявили, что я кричала «Жыве Беларусь» и проводила пикет. Я объяснила: во-первых, лозунг «Жыве Беларусь» я не считаю каким-то плохим по смыслу. Во-вторых, я еще в своем уме и ничего одна на пустой дороге не кричала и кричать не буду. В-третьих, если бы я и кричала, то это было бы: «Bóg, Honor, Ojczyzna!» («Бог, честь, отечество!» — патриотический девиз). Я полька по национальности.

Женщина говорит, что была так обижена задержанием, что говорила с силовиками по-польски, на русский перешла позже.

Мария Ревуцкая родилась в Беларуси, у нее белорусское гражданство, но в графе "национальность" у нее указано: полька. Поляками считали себя и предки женщины.

Женщина рассказывает, что черный микроавтобус привез ее в РУВД.

— Похоже, это было РУВД Центрального района Минска. Раньше я в такие места не попадала, можно понять мое состояние.

Там у минчанки изъяли личные вещи — обручальное кольцо, серебряную цепочку и медальон с изображением Божьей Матери, а еще — зонтик. Потом отправили в узкую комнату без окон, с одной скамейкой, где пенсионерка просидела до глубокой ночи.

— Вентиляция очень шумела — уснуть не удалось. Чтобы пройти в туалет, надо было стучаться. Сидела там, молилась и иногда пела польские песни, а еще «Магутны Божа» на белорусском, — рассказывает женщина.

Позвонить домой, говорит, не разрешили — домашние все это время переживали за пенсионерку, дочь узнала о ее задержании только утром 4 января.

— Ночью меня перевезли на Окрестина. В камере были три двухэтажные кровати, когда я пришла, все нижние места были заняты. Так и не поняла, как залезть наверх — натянула капюшон и легла на деревянную лавку — думаю, будет фитнес. Утром нас кормили — к еде претензий нет. Из хлеба сделала ружанец (четки. — Прим. TUT.BY) с крестиком.

4 января пенсионерку судили по скайпу. Судья Центрального района Минска Дмитрий Карсюк посчитал прогулку с зонтиком несанкционированным пикетом. Ее отпустили, но назначили штраф — 30 базовых величин (870 рублей).

— Сказали, если я штраф не уплачу за месяц, то все мои личные вещи уйдут в доход государства. Будет очень жаль: они мне дороги. Но 30 базовых — это две мои пенсии! — вздыхает пенсионерка.

Виновной Мария Ревуцкая себя не признала, но пока не решила, будет ли опротестовывать решение суда.