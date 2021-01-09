«Против Лукашенко?». Мужчина в Бресте ударил медика по лицу. Милиция: идет проверка

Источник материала: Tut.by

Мужчина в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи ударил медика по лицу. Очевидцы сняли этот момент на видео и прислали в редакцию. Верифицировали информацию.

Судя по видеозаписи, неизвестный мужчина ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко…, — после этих слов он ударил медика по лицу.

В кадре появился милиционер и увел нападавшего. Медик выглядит растерянным. Подробности конфликта неизвестны.

В УВД Брестского облисполкома TUT.BY подтвердили, что инцидент был 5 января.

— По этому факту Ленинское РОВД проводит проверку, — рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Cвязаться с представителями Брестской городской больницы СМП пока не удалось. Когда по этой истории будет более подробная информация, мы ее опубликуем.

Если вы были участниками или очевидцами этого инцидента, пишите на эту почту: snezhana@tutby.com.