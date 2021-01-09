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Стало известно, сколько белорусов посмотрели новогоднее обращение Лукашенко
09.01.2021 13:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв - Sputnik. Обращение белорусского лидера Александра Лукашенко в новогоднюю ночь посмотрели более 6,5 миллионов белорусов, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".
© Photo : пресс-служба президента
Информацию о просмотрах собирали с помощью статистики телесмотрения на платформе ZALA от Белтелеком - MediaMetrix и исследованию с использованием пиплметрии, которое проводит организация "Реальное измерение", уточнили в сюжете.
Обе системы показали приблизительно одинаковый результат. Доля линейного просмотра новогодней речи Лукашенко составила от 70 до 78 %.
Ведущий подчеркнул, что при расчете не учитывался гостевой просмотр. По его словам, некоторые смотрели обращение президента в режиме отложенного просмотра.
О чем говорил Лукашенко?
Белорусский лидер в новогоднем поздравлении пообещал, что народ республики обязательно создаст страну будущего, и она будет лучше нынешней.
Также Лукашенко сказал, что в 2020 году Беларусь стала атомной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT.
Кроме того, Лукашенко попросил отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки.
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Президент Беларуси в новогоднем поздравлении пообещал, что народ обязательно создаст страну будущего, и она будет лучше нынешней.
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