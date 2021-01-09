Стало известно, сколько белорусов посмотрели новогоднее обращение Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв - Sputnik. Обращение белорусского лидера Александра Лукашенко в новогоднюю ночь посмотрели более 6,5 миллионов белорусов, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Информацию о просмотрах собирали с помощью статистики телесмотрения на платформе ZALA от Белтелеком - MediaMetrix и исследованию с использованием пиплметрии, которое проводит организация "Реальное измерение", уточнили в сюжете.

Обе системы показали приблизительно одинаковый результат. Доля линейного просмотра новогодней речи Лукашенко составила от 70 до 78 %.

Ведущий подчеркнул, что при расчете не учитывался гостевой просмотр. По его словам, некоторые смотрели обращение президента в режиме отложенного просмотра.

О чем говорил Лукашенко?

Белорусский лидер в новогоднем поздравлении пообещал, что народ республики обязательно создаст страну будущего, и она будет лучше нынешней.

Также Лукашенко сказал, что в 2020 году Беларусь стала атомной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT.

Кроме того, Лукашенко попросил отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки.

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