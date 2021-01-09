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В Беларуси начала действовать обновленная госпрограмма "Социальная защита"
09.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Она рассчитана на ближайшие 5 лет. Документ разработан для дальнейшего улучшения обеспечения социальной защиты населения нашей страны и формирования доступной среды жизнедеятельности. Один из аспектов - трудоустройство. Так, только в Минской области по итогам 2020 года рабочее место получили более 16 тысяч человек, многие из которых прошли переквалификацию. Еще один из акцентов на материнском капитале. За прошлый год в центральном регионе семейный капитал назначили более чем 2400 многодетным семьям.
Еще одним из аспектов в работе служб соцзащиты станет и цифровизация. Социальный работник с планшетом сможет быстрее прийти на помощь как пожилым, так и людям с инвалидностью.
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Она рассчитана на ближайшие 5 лет. Документ разработан для дальнейшего улучшения обеспечения социальной защиты населения нашей страны и формирования доступной...
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