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Она рассчитана на ближайшие 5 лет. Документ разработан для дальнейшего улучшения обеспечения социальной защиты населения нашей страны и формирования доступной среды жизнедеятельности. Один из аспектов - трудоустройство. Так, только в Минской области по итогам 2020 года рабочее место получили более 16 тысяч человек, многие из которых прошли переквалификацию. Еще один из акцентов на материнском капитале. За прошлый год в центральном регионе семейный капитал назначили более чем 2400 многодетным семьям.



Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Это поддержание доходов всех категорий граждан. Они должны расти выше уровня инфляции, то есть мы должны обеспечить положительный тренд. Поиск новых подходов и оказания социальных услуг. Один из аспектов - это привлечение негосударственных и некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг через социальный заказ. Совершенствование поддержки семей с детьми".

Еще одним из аспектов в работе служб соцзащиты станет и цифровизация. Социальный работник с планшетом сможет быстрее прийти на помощь как пожилым, так и людям с инвалидностью.