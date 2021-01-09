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Викторина "Я знаю!" уже сегодня на ваших экранах

09.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самая рейтинговая телевикторина страны уже сегодня вновь на ваших экранах! Премьеру четвертого сезона "Я знаю!" перенесли на неделю раньше, чтобы настроить не только школьников, но и родителей на начало третьей учебной четверти. Главные герои - традиционно более 140 знаек со всей страны. Этапы игры - без изменений, но теперь представители 5-х - 11-х классов общаются с ведущим без посторонних глаз. Открытые уроки для зрителей в зале отменили из-за COVID.
Съемки проекта стартовали в конце ноября. Учительскую и интерактивный класс построили с нуля на "Беларусьфильме". Так, команда Белтелерадиокомпании запланировала 33 игры. Первую с участием пятиклассников сможете увидеть уже в 13:25.
 
 
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Самая рейтинговая телевикторина страны уже сегодня вновь на ваших экранах! Премьеру четвертого сезона "Я знаю!" перенесли на неделю раньше, чтобы настроить не...
 
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