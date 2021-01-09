|
Викторина "Я знаю!" уже сегодня на ваших экранах
09.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамая рейтинговая телевикторина страны уже сегодня вновь на ваших экранах! Премьеру четвертого сезона "Я знаю!" перенесли на неделю раньше, чтобы настроить не только школьников, но и родителей на начало третьей учебной четверти. Главные герои - традиционно более 140 знаек со всей страны. Этапы игры - без изменений, но теперь представители 5-х - 11-х классов общаются с ведущим без посторонних глаз. Открытые уроки для зрителей в зале отменили из-за COVID.
Съемки проекта стартовали в конце ноября. Учительскую и интерактивный класс построили с нуля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая рейтинговая телевикторина страны уже сегодня вновь на ваших экранах! Премьеру четвертого сезона "Я знаю!" перенесли на неделю раньше, чтобы настроить не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)