Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Викторина "Я знаю!" уже сегодня на ваших экранах Самая рейтинговая телевикторина страны уже сегодня вновь на ваших экранах! Премьеру четвертого сезона "Я знаю!" перенесли на неделю раньше, чтобы настроить не...

Самая рейтинговая телевикторина страны уже сегодня вновь на ваших экранах! Премьеру четвертого сезона "Я знаю!" перенесли на неделю раньше, чтобы настроить не только школьников, но и родителей на начало третьей учебной четверти. Главные герои - традиционно более 140 знаек со всей страны. Этапы игры - без изменений, но теперь представители 5-х - 11-х классов общаются с ведущим без посторонних глаз. Открытые уроки для зрителей в зале отменили из-за COVID.Съемки проекта стартовали в конце ноября. Учительскую и интерактивный класс построили с нуля. Так, команда Белтелерадиокомпании запланировала 33 игры. Первую с участием пятиклассников сможете увидеть уже в 13:25.