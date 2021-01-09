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Белорусский блогер-тракторист Евгений Васильков уехал в Латвию и попросил там политического убежища
09.01.2021 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Механизатор, блогер из Хойников Евгений Васильков уехал из Беларуси из-за давления со стороны властей. По информации
Блогер-тракторист Евгений Васильков попросил политического убежища в Латвии, пишет издание. Уезжать из Беларуси он не хотел.
— Но у меня не было выбора… Милиция составила протокол за экстремизм. Угрожали мне за то, что я снимаю ролики про бардак в Хойникском районе. Милиционеры сказали, что из-за такой деятельности у нас могут забрать усыновленного ребенка, — рассказал Васильков.
Семья воспитывает девочку-сироту, которой нет еще и пяти лет.
В Латвии белорус получил поддержку — и от властей, и от белорусской диаспоры.
— Условия тут нормальные, не пропадем, я думаю. Тут, в Латвии, встретился с такими людьми, не то, что я тракторист, а режиссеры, спортсмены, адвокаты, люди, которые уехали с детьми… Надеюсь, что смогу вернуться домой, хоть и вижу, что все затянулось, — добавил Евгений.
В 2020-м году Евгений Васильков завел блог «Хроники механизатора», где сначала планировал делиться полезными видео с коллегами, а позже стал снимать видео о жизни: про темные улицы без освещения, заросшие дороги. В конце июня блогер снял видео на тему белорусских выборов, где
В конце лета Васильков
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Механизатор, блогер-тракторист из Хойников Евгений Васильков уехал из Беларуси из-за давления со стороны властей. По информации «Радыё Свабода», сейчас мужчина...
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