Белорусский блогер-тракторист Евгений Васильков уехал в Латвию и попросил там политического убежища

Источник материала: Tut.by

Механизатор, блогер из Хойников Евгений Васильков уехал из Беларуси из-за давления со стороны властей. По информации «Радыё Свабода» , сейчас мужчина вместе с семьей находится в Латвии.



В центре — механизатор Евгений Васильков в суде. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Блогер-тракторист Евгений Васильков попросил политического убежища в Латвии, пишет издание. Уезжать из Беларуси он не хотел.

— Но у меня не было выбора… Милиция составила протокол за экстремизм. Угрожали мне за то, что я снимаю ролики про бардак в Хойникском районе. Милиционеры сказали, что из-за такой деятельности у нас могут забрать усыновленного ребенка, — рассказал Васильков.

Семья воспитывает девочку-сироту, которой нет еще и пяти лет.

В Латвии белорус получил поддержку — и от властей, и от белорусской диаспоры.

— Условия тут нормальные, не пропадем, я думаю. Тут, в Латвии, встретился с такими людьми, не то, что я тракторист, а режиссеры, спортсмены, адвокаты, люди, которые уехали с детьми… Надеюсь, что смогу вернуться домой, хоть и вижу, что все затянулось, — добавил Евгений.

В 2020-м году Евгений Васильков завел блог «Хроники механизатора», где сначала планировал делиться полезными видео с коллегами, а позже стал снимать видео о жизни: про темные улицы без освещения, заросшие дороги. В конце июня блогер снял видео на тему белорусских выборов, где критиковал бюджетников за их иногда нечестную работу в избирательных комиссиях и призывал одуматься.

В конце лета Васильков отсидел 10 суток за неповиновение милиции, а потом лишился работы. В декабре милиция составила протокол на Василькова за «экстремизм» — в связи с перепечаткой материалов на канале «Хойники для жизни» из телеграм-канала, который в Беларуси официально признан экстремистским.