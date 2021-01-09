После тепловой модернизации торжественно открыли столичную школу № 164

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Во время ремонта в учебном заведении обновили фасад, заменили старые окна и отремонтировали крышу. Реконструкция затронула и внутренние помещения: классы и спортивный зал. Все работы заняли полгода. На время планового капремонта школьники занимались в соседних учреждениях образования.



Для учеников в школе - оснащенные современным оборудованием кабинеты, работают кружки и спортивные секции. Активно развивают в учебном заведении математический и химико-биологический профили. В планах Ленинского района столицы на этот год - ремонт в средней школе № 17 и в нескольких детских садах.