﻿ Журналистка Андреева ждет этапирования в Минск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистка Андреева ждет этапирования в Минск

09.01.2021 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Корреспондент телеканала «Белсат» Катерина Андреева ожидает этапирования из СИЗО в Жодино в Минск. Об этом сообщил ее муж Игорь Ильяш в Facebook.


Фото: Белсат

— Судя по всему, следствие по делу Катерины Андреевой завершено. Сегодня я получил от Кати письмо, где она пишет о том, что в скором времени ожидает этапа в Минск. Из контекста ясно, что речь идет о вероятном этапировании на суд, — сообщил Ильяш и процитировал жену: «Прогнозов не делаю даже. Готова ко всему. Удивить довольно сложно меня теперь».

По словам Игоря Ильяша, ситуация с перепиской налаживается. После Нового года Андреева получила сразу пять его декабрьских писем. «Далеко не все, но это хоть что-то», — отметил Ильяш.

Катерина Андреева была задержана 15 ноября во время освещения протестной акции в Минске. Она признана фигуранткой уголовного дела по ст. 342 УК об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Правозащитники признали журналистку политзаключенной.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Катерина Андреева была задержана 15 ноября во время освещения протестной акции в Минске.
 
Новости дня
Новости общества
 
После тепловой модернизации торжественно открыли столичную школу № 164
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by