Журналистка Андреева ждет этапирования в Минск

Источник материала: Tut.by

Корреспондент телеканала «Белсат» Катерина Андреева ожидает этапирования из СИЗО в Жодино в Минск. Об этом сообщил ее муж Игорь Ильяш в Facebook .



Фото: Белсат

— Судя по всему, следствие по делу Катерины Андреевой завершено. Сегодня я получил от Кати письмо, где она пишет о том, что в скором времени ожидает этапа в Минск. Из контекста ясно, что речь идет о вероятном этапировании на суд, — сообщил Ильяш и процитировал жену: «Прогнозов не делаю даже. Готова ко всему. Удивить довольно сложно меня теперь».

По словам Игоря Ильяша, ситуация с перепиской налаживается. После Нового года Андреева получила сразу пять его декабрьских писем. «Далеко не все, но это хоть что-то», — отметил Ильяш.

Катерина Андреева была задержана 15 ноября во время освещения протестной акции в Минске. Она признана фигуранткой уголовного дела по ст. 342 УК об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Правозащитники признали журналистку политзаключенной.