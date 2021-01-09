Песни, ряженые и цветной снег. Как соседи в Минске и окрестностях отмечают Коляды

Источник материала: Tut.by

В некоторых районах Минска и в пригороде сегодня отмечали Коляды. Где-то соседи пели и водили хороводы, а где-то — устроили чаепитие. Вот небольшая подборка активностей, о которых этой зимой вспомнили и жители многоэтажек.



Фото: читатель TUT.BY

В микрорайоне Масюковщина заметили ряженых и людей с колядными звездами в руках. Они водили хороводы и фотографировались с флагом района, появившимся в протестные месяцы. Еще там кричали «Жыве Беларусь».

Вот немного фото и видео из этого района.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

Во дворе «Мегаполиса», что на проспекте Дзержинского, собралось немало людей — они вспоминали народные игры, танцевали. Было и чаепитие — соседи угощали друг друга.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

В агрогородке Семково, что под Минском, в одном из дворов заметили музыканта и этнографа Сержука Долгушева. Судя по присланному в редакцию видео, атмосфера на празднике была душевной.

А вот и несколько фото оттуда.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

А во время празднования Колядок в Новинках даже играли на скрипке.



Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY Коляды сегодня отмечали и в деревне Тарасово, что за Каменной Горкой. Там к празднованию подошли необычно: строили и разрисовывали снежные крепости, танцевали и устраивали химические опыты. А что происходило в вашем дворе?





