Минчанам предлагают помочь коммунальщикам в уборке снега. Лопату можно взять в ЖЭУ

Источник материала: Tut.by

Городские службы будут благодарны неравнодушным жителям Минска, которые пожелают провести выходные с пользой и помочь коммунальщикам в уборке снега на придомовых территориях. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как отмечает telegram-канал Мингорисполкома «Минск. Официально», за инвентарем можно обращаться в ЖЭУ. Там готовы предоставить всем желающим лопаты для расчистки парковочных мест.

За последние двое суток (с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января) в Минске выпало 42% январской месячной нормы осадков.