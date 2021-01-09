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Минчанам предлагают помочь коммунальщикам в уборке снега. Лопату можно взять в ЖЭУ
09.01.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городские службы будут благодарны неравнодушным жителям Минска, которые пожелают провести выходные с пользой и помочь коммунальщикам в уборке снега на придомовых территориях. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Как отмечает
За последние двое суток (с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января) в Минске
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Городские службы будут благодарны неравнодушным жителям Минска, которые пожелают провести выходные с пользой и помочь коммунальщикам в уборке снега на...
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