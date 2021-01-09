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Эти рождественские дни всегда занимают особое место в череде новогодних праздников для белорусов. Мы традиционно встречаемся и проводим время со своими родными и близкими, навещаем и уделяем внимание тем, кто в этом особенно нуждается. Ведь Рождество - время, чтобы многое понять, переосмыслить, задуматься о настоящих, непреходящих ценностях.

Есть в нашей стране еще одна добрая традиция: в начале года в Беларуси отмечают заслуги тех, кто внес значительный вклад в сохранение исторической памяти и восстановление исторической справедливости ради нынешнего и будущих поколений. Белорусский журналист и литератор Изяслав Котляров, гомельские архитекторы Сергей Первицкий и Виктор Бельтюков - одни из тех, кто был отмечен специальной премией "За духовное возрождение". Благодаря им в Светлогорском районе появилось памятное место, не позволяющее забыть потери нашего народа в период Великой Отечественной и цену, которую он заплатил за наше с вами будущее, -мемориальный комплекс "Ола". По официальным данным, в Оле каратели убили 1 758 человек, в том числе 950 детей и около 500 женщин. Масштаб трагедии - 12 Хатыней, за которые никто не ответил. Ранее неизвестные свидетельства очевидцев, факты масштабного строительства и рассказы создателей проекта в репортаже Анны Ковалевой.

В деревне Ола сожгли и расстреляли около 2 тыс. человек

Она вспоминает, как привыкали жить со страхом смерти и мирились с потерями. В 1944 году Татьяне Семеновне было всего 11. Тогда она уже осиротела, на руках младшие брат и сестра. Одна из немногих она ушла прятаться в светлогорские леса. Хотя большинство односельчан надеялись укрыться в деревне Ола и там ждать красноармейцев. Однако вместо освободителей в деревню пришли немцы. О том, как горели люди, Татьяне Семеновне в кошмарах снится до сих пор.

Татьяна Калейчик, жительница д. Мольча: "Они зайдут в хату - людей полные хаты. Построчат из пулемета, а потом запальвают. А оно в лесу так далеко слышно: кричат люди, выстрелы, собаки (они же с собаками). Кричат, а выйти же не могут".

По словам женщины, тогда в Оле было 30 с лишним домов. В пепелища превратились все. Погибли почти 2 тысячи человек. Спаслись единицы. Когда от огня обваливались крыши, обгоревшие люди пытались ползти. Кого-то прятавшиеся в лесах вытащили: ожоги лечили бобровым жиром, а кто-то так и не дожил до Великой Победы.

Примерно в этом месте находился колхозный сарай. Сюда немцы согнали местных жителей и сожгли. Теперь здесь стоит звонница. 12 немых колоколов - это символ деревень, жители которых здесь погибли.









Новый мемориал появился не сразу. За 77 лет с момента трагедии деревня в своем исконном месте так и не возродилась. После войны здесь установили поклонный крест. Однако масштабы трагедии были несоизмеримы с памятным местом. За дело взялись местные жители.

Над созданием мемориала "Ола" работали гомельские архитекторы

Виктор Бельтюков и Сергей Первицкий. Именно этот дуэт архитекторов создавал мемориал вначале на бумаге. Вспоминают: готовили сразу 6 вариантов проекта. Из них выбирали лучшие детали. В первую очередь отказались от тех, что требовали масштабной вырубки леса.

Виктор Бельтюков, замдиректора по архитектуре ОАО "Институт "Гомельгражданпроект": "Нужно было от чего-то оттолкнуться, и оттолкнулись от довоенных карт. Нам была предоставлена историческая справка из Светлогорского историко-краеведческого музея. На этих картах мы увидели, что Ола из себя представляла, какое она место на территории занимала".

В итоге по проекту здесь создали тропу памяти. Она с точностью повторила изгибы центральной улицы поселка. А в бетонных арках воссоздали те самые 34 сожженных подворья. Всего нужно было отлить более сотни элементов. В том числе большой центральный колокол.

Мемориальный комплекс "Ола" объединил тысячи белорусов

Одним из первых, кто поднял тему строительства мемориала, был писатель и журналист Изяслав Котляров. Вспоминает: тогда к воплощению идеи присоединились десятки людей, работа была напряженная. Мемориал возводили в сжатые сроки. И возможным это стало благодаря поддержке проекта на самом высоком уровне.

Изяслав Котляров, инициатор проекта, член Союза писателей Беларуси: "Этот мемориал поистине народный. А потому он народный, что создавался по народной инициативе, на народные средства, добровольные пожертвования, и главное - проводился республиканский субботник. И по благословению народного президента. Ведь если бы он не поддержал эту инициативу публично, был бы какой-то мемориал, но такого масштабного никогда бы не было".









Архитекторы, строители, волонтеры, журналисты, депутаты и просто неравнодушные - люди разного возраста и разных профессий объединились ради того, чтобы сохранить общую память. И каждый признается: Ола - это синоним единства всех нас. Тем более что война оставила след в истории буквально каждой белорусской семьи.

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта ОАО "Институт "Гомельгражданпроект": "У меня ведь и мама была в оккупации ребенком, совсем маленькой девочкой. Она запомнила немного, но ощущение ужаса ее не покидало всю жизнь. То есть это действительно страшно, и поэтому это нельзя забывать!"

На территории мемориального комплекса "Ола" появится новый объект

В момент строительства комплекса спецтехника подняла на поверхность человеческие останки и предметы быта деревенских жителей. Часть вещей займет место в экспозиции нового выставочного зала. Его проектирование начали гомельские архитекторы. Новый объект в скором времени станет частью масштабного мемориала.