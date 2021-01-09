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Мы богаты на талантливую молодежь. В 2020 году приспособились и научились творить в новых условиях. Культуру и искусство в год пандемии на паузу не ставили, ведь это именно то, что давало силу к жизни даже в самые сложные времена. Чем живет творческая среда Беларуси? Интервью с ректором Белорусской государственной Академии музыки, а также председателем совета спецфонда президента по поддержке талантливой молодежи Екатериной Дуловой.

Поддержка одаренной и талантливой молодежи

Ведущая: Именно Вы занимаетесь и реализуете очень важное направление госполитики, а именно - поддержка одаренной и талантливой молодежи. Профильный спецфонд работает в нашей стране уже более 20 лет. На Ваш взгляд, какую роль играет фонд?

Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель совета спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Я весь этот год провела с мыслью о том, как ребята будут существовать, не выходя на сцену. Поэтому мы использовали, конечно, любую возможность. Мы поразились тому, что количество участников не уменьшилось и интерес не упал. Более того, я так полагаю, что эта ситуация и стимулировала необходимость быть на сцене. Поэтому в этом смысле фонд - это очень важная стезя в творческой жизни юных, молодых специалистов, потому что мы все-таки говорим о молодых людях до 31 года. В ряде умов есть представление, что это некая финансовая структура. Я бы его опровергла, безусловно. Да, этот фактор есть, он очень важен. Но там есть сфера, связанная с поддержкой в будущем - выстраивается настоящая творческая судьба у человека, который, конечно, хотел бы этого".

Ведущая: Мы ожидаем проведения Всебелорусского народного собрания. И в целом нашим правительством сейчас ведется разработка стратегии развития на ближайшие годы и будут какие-то конституционные преобразования. Как опытному человеку, как Вам видится, насколько это эффективный орган?

Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель совета спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Действительно речь идет об укреплении государственности, но что еще особенно важно - мы сейчас говорим о творческой среде, о культуре. Сегодня предлагается прямое участие профессионалов, авторитетных людей, деятелей культуры и искусств в этом процессе. Пожалуйста, говорите что нужно. Давайте поговорим, как должна быть инвестирована, например, культура, кто должен это решать, какова роль государственно-партнерских отношений, какова роль информационных технологий в области культуры и искусств и в области художественного образования. Экспорт услуг культуры, искусства, ведь тогда предлагалось, чтобы культурные инновации соединились с туристическим бизнесом. Меня радует то, что есть такая возможность и площадка".

Ведущая: А чего лично Вы ждете от масштабного диалога?

Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель совета спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Если я говорю о творческом вузе, то я всегда, обращаясь и к нашим ведомствам, которые курируют это направление, говорю: послушайте профессионалов. Мы знаем, мы говорим о том, сколько требуется учиться, как требуется, как должно быть организовано это, какие существуют исторические формы, какая удивительная система в истории нашей страны сложилась в этой сфере. Об этом должен сказать сегодня профессионал. Я очень надеюсь, что это будет сделано".