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Талант и интеллектуальный ресурс - богатство любого государства, особенно если придать им "огранку". Свыше 116 тысяч белорусских рублей направлено на поддержку представителей талантливой молодежи. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и киноискусства. Средства выделят на оплату стипендий, поощрительных и гранд-премий. Как работает господдержка для тех, кто только оттачивает балетные па и привыкает к большим международным сценам - в репортаже Нины Можейко.



Талантливые белорусы

Несколько часов ежедневно за инструментом. Ольга Макарова и Владислав Кулеш - сыгранный дуэт профессионалов. Она, тонкая и изящная, за роялем, а он, словно фигурную статуэтку, обнимает в руках саксофон. И хоть пока что не Колтрейн (а ведь может быть все!) играет свои любимые вещи.



Вдвоем они привезли золото Дельфийских игр. Международный конкурс, где мало просто сыграть - в почете новаторы. Репертуар соответствовал случаю - советский экспериментатор Шнитке и его сюита в старинном стиле под барокко. Транскрипция Влада для саксофона, сопрано и фортепиано прозвучала в одном из туров.





Владислав Кулеш, студент БГАМ, обладатель гранд-премии спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Нет такого понятия, что только соло саксофон, как фортепиано, потому что я завишу от этих людей и я должен с ними всегда контактировать, всегда работать. Все сонаты и все камерные произведения написаны для того, чтобы взаимодействовали два человека. Я очень люблю эпоху барокко. Хотя это несовместимые вещи: саксофон и барокко. И в Петербурге подходили люди и сказали: мы не думали, что на самом деле можно на сопрано-саксофоне так стильно сыграть эпоху барокко".



Ольга Макарова, студентка БГАМ, обладательница гранд-премии спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Я в год езжу на 3-4 конкурса, так что для меня каждый конкурс является такой своеобразной точкой, к которой я стремлюсь, о которой я мечтаю. Наша профессия была востребована и она все еще востребована. Может быть, не для таких широких масс, все-таки считается, что академическая музыка - это элитарное искусство. Всегда найдутся ценители. Всегда найдутся люди, которые придут на концерт".





Поддержка талантливой молодежи



И хоть год не только для них - уже почти выпускников Академии музыки, но и для всех жителей планеты был непростым, пандемия не нарушила планы юных талантов. Положение пока предусматривает исключительно очную форму участия в международных и республиканских конкурсах, тем не менее многие успели. Благодаря и вопреки локдауну гранд-премии и поощрения от профильного спецфонда получили почти три сотни человек, включая 19 коллективов в самых разных видах искусства.



И если большинство музыкантов к гранд-премии подбирались на пальцах, то балетные танцовщики к ней прокладывали путь на полупальцах. Техникой владеют. Наличие классического и современного балетов в списке поощрений говорит о более широком спектре возможностей и перспектив - такова содержательная политика фонда.



На пуантах она может стать кем угодно. Прекрасную Пахиту, которой уже аплодировали в Германии, на самом деле зовут Майя Сивец. Серьезная не по годам, она вырвала победу на конкурсе в Берлине в возрастной категории до 12 лет. Самая юная в итоге покорила классический олимп. Несколько часов у станка и в зале - борьба с природой на благо физике танца с идеальным голеностопом.





Майя Сивец, обладательница гранд-премии спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Я владею вращением, прыжками. Занимаюсь на станке, еще есть модерн. Он проходит в среду и воскресенье. Это современный танец, где больше акробатики. Мне классика больше нравится, мне кажется, что классика мне лучше дается".



Награждения и поощрения охватывают все уровни - от гранд-премий до выплат и предоставления льгот особо нуждающимся и одаренным. Каждый талант учитывается как драгоценный. А пошаговое сопровождение подающих надежды, а впоследствии готовых специалистов - задел на культурный уровень всей страны. Ведь лауреатов бывших не бывает, зато есть будущие.