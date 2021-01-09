В Беларуси продолжается глобальная работа по обследованию всех мостов

Источник материала: БT

Большие сооружения проверяются раз в пять лет, малые чуть реже. Но, как говорят специалисты, причин для беспокойства нет. Система работает таким образом, что даже если проблема и появится, она будет ликвидирована в кратчайшие сроки. И все мосты, которые были построены или реконструированы в последние годы, тому подтверждение. Все они были сданы в эксплуатацию раньше установленных сроков. Яркий пример - мост в Рогачеве. Окончательная сдача объекта запланирована на 2022 год, но работы выполнены уже на 80 %. Как проходит строительство, что говорят сами инженеры проекта уникального моста, интересовался Юрий Шевчук.

Бригада инженеров во главе с Антониной Шевчук думает над решением очередной проектной задачи. Так уж вышло, что именно к этим людям приводят все масштабные мосты, которые сегодня реализуются в Беларуси. Один из самых ярких проектов - рогачевский объект. Впервые в нашей стране мост строится по технологии квантовых конструкций, а изюминкой сооружения станет арка.

Антонина Шевчук, главный инженер проектов ГП "Белгипродор": "Уникальное пролетное строение с уникальной архитектурой. Мы его здесь ваяли с наклонной. Ему нет аналогов ни в Беларуси, ни в России. Я построила два арочных моста в России. Сюда этот опыт перекочевал. Это уникальное сооружение, оно будет очень красивым, оно будет украшать не только Гомельскую область, но и Беларусь".

Перед тем как взяться за реализацию масштабного проекта, инженерам пришлось решить еще одну задачу - спроектировать объездной мост. В итоге впервые в белорусском мостостроении были применены многоразовые конструкции.

После того как здесь торжественно перережут алую ленту, объезд будет не нужен, и конструкции отправятся на другие объекты.

Понаблюдать за тем, как проходит строительство самого уникального моста в Беларуси, отправилась и съемочная группа. Тем более что Агентство теленовостей уже освещало старт этой грандиозной стройки.







Когда мы приезжали сюда полгода назад, ничего этого здесь еще не было. К этому моменту уже возведено 11 опор и 8 пролетов. К слову, в ближайшее время строители планируют закончить эти элементы и взяться за арку, которая станет настоящим украшением этого моста.

Евгений Куцаренко, мастер МСУ-4 ОАО "Мостострой": "Мы забетонировали фундамент, сейчас происходит монтаж цоколей. Сейчас монтируют цоколь. Мы возводим 10-11 опору, после этого приступаем к сборке металлического пролетного строения, после этого приступаем к арке".

Сейчас на объекте трудятся 150 человек. В ближайшее время мостостроителям предстоит по-настоящему филигранная работа - надвинуть железные конструкции, которые увенчают мост над руслом реки, и возвести арку.

Этот мост уже стал третьим масштабным объектом, реализованным в Гомельской области за последнее время. Некогда вся Беларусь следила за драмой под названием "мост", разыгравшейся между Житковичами и Туровом. После того ЧП была продела большая работа над ошибками, которая закончилось составлением списка из трех десятков мостов и строительством еще одного объекта в регионе - под Гомелем. К слову, несмотря на то что движение по новому мосту было открыто еще в прошлом году, окончательная его сдача проходит в эти дни.

Денис Ясько, замдиректора РУП "Гомельавтодор": "По мосту через Сож 19 октября пустили движение. И начались работы по разборке старого моста. Долго думали, придумали, что надо взрывать, и в октябре произошли взрывы левого и правого берегов мостов. Сейчас ведется разборка, вывоз, рекультивация".

Помимо реализованных проектов и тех, которые сейчас в работе, на будущей год запланировано строительство ряда больших объектов. Это мосты через Березину в Минской области, через Ясельду в Брестской, через Неман в Гродненской, а еще сооружение в районе погранперехода "Домачево". Часть этих проектов уже прошла экспертизу.

Антонина Шевчук, главный инженер проектов ГП "Белгипродор": "Это мосты международного уровня".

Большая часть мостов, возведение которых должно начаться в 2021 году, из списка 12 проблемных объектов. Это первая очередь глобальной работы по реконструкции и строительству мостов, которая была запущена после инцидента в Житковичском районе. Завершить дюжину первых объектов из числа 32-х планируется до 2022 года.