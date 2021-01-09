Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 767 пациентов с COVID-19 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 767 пациентов с COVID-19, выписаны 1 654. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 210 368 человек с положительным...

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 767 пациентов с COVID-19, выписаны 1 654. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 210 368 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 192 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.