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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 767 пациентов с COVID-19
09.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа сутки в Беларуси зарегистрированы 1 767 пациентов с COVID-19, выписаны 1 654. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 210 368 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 192 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 767 пациентов с COVID-19, выписаны 1 654. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 210 368 человек с положительным...
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