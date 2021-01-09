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Поэтапный отказ от пластика





40 % кафе уже не используют пластик





Как вариант замены одноразовой и многоразовая посуда. В некоторых кафе, если заказ месте, предлагают выпить кофе в чашках. Главное - чтобы была посудомойка. На выбор предлагают и бумажные стаканчики. Вообще уже более 40 % точек общепита обходятся без пластика вовсе.







Вода в магазинах должна быть и в пластике, и в стекле

В магазинах больших и не только вода должна быть и в пластике, и в стекле. В зависимости от площадки и количество наименований. Это тоже постепенный переход на экотару. Да и раздельный сбор мусора. В перспективе еще одно решение в пользу зеленого движения - депозитно-залоговая система обращения тары. Словом, страна взяла курс на более активную, чем уже налажена, переработку отходов разных видов.















Гродненский стеклозавод готов выпускать до 250 млн стеклянных бутылок







Курс на экологию на ура встретили производители. Они заверяют, что упаковки хватит всем. Гродненский стеклозавод - один из четырех в стране, который предлагает бутылки и своим производителям, и зарубежным. Туда отгружают до 30 % продукции. Только за последние годы объемы производства увеличили в 6 раз. А буквально в эти дни в Гродно начинают возводить с нуля по сути новый стеклозавод, где будут выпускать до 250 миллионов стеклянных бутылок в год.





Беларусь полностью откажется от пластика в общепите к 2023 году





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 2021 года пластика в общепите станет меньше Бич современной цивилизации - одноразовый пластик, который в быту используется повсеместно, и сегодня его не просто много, а очень много. В Беларуси полимерные...

Бич современной цивилизации - одноразовый пластик, который в быту используется повсеместно, и сегодня его не просто много, а очень много. В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 кг. Как справиться с надвигающейся экологической проблемой? Свой подход к решению проблемы сформирован в нашей стране. Уже с этого года в Беларуси пластика станет меньше.подробнее о новых правилах для общепита.Беларусь постепенно уходит от пластика, заменяя его безопасными для экологии материалами. Наша стратегия - идем поэтапно, чтобы не навредить ни бизнесу, ни потребителям. Взять хотя бы общепит. В прошлом году на рынке свои производители могли покрыть лишь 5 % от потребности бумажных стаканчиков. Сегодня уже выпускают почти всю линейку приборов и посуды.По новым правилам общепит заработает сразу с нового года. Правда, уже сейчас многие кафе отказались от пластика, и зеленый тренд поддерживают посетители. Что еще сложно пока заменить на эко, так это крышки для стаканчиков. Пока на рынке недостаточно бюджетных предложений. А ведь главное - чтобы напиток для покупателя существенно не подорожал.МАРТ подготовил перечень производителей и поставщиков экопосудыПоэтому важно, чтобы было больше предложений от производителей и поставщиков экопосуды. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в помощь бизнесу на своем сайте составило список адресов, куда можно обращаться за упаковкой. И их становится больше.Окончательно отказаться от пластика в общепите Беларусь планирует к 2023 году. Пока же его разносортность по составу делает сложной его массовую сортировку и переработку. А о масштабах гор мусора, который не разлагается, можно судить хотя бы по одноразовым стаканчикам. В год их используется не менее 200 миллионов.