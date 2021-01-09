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В 2021 году построят 200 тыс. кв. м арендного жилья

09.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Решение жилищного вопроса является важнейшим для каждой семьи и одним из приоритетов государственной политики. В этом году в Беларуси будет построено более 4 миллионов квадратных метров жилья. Более четверти - при государственной поддержке. Арендное, социальное жилье, возможность использовать семейный капитал. Вариантов, как обзавестись заветными квадратными метрами, сегодня достаточно. В этом году заработает новый инструмент - система жилищных сбережений. Обо всем по порядку в репортаже Антона Малюты.

Запуск системы стройсбережений


Указ о запуске системы стройсбережений в октябре подписал президент. Белорусы получили возможность накапливать на специальных банковских счетах в виде вкладов деньги, чтобы в дальнейшем направлять их на улучшение жилищных условий. Средства будут использоваться как целевые кредиты под проценты ниже рыночных. Эксперты уже успели отметить привлекательность новой возможности как для потребителей, так и для банков.

Источники кредитования - это накопления всех участников программы. По сути это касса взаимопомощи. Формировать их будет любой желающий банк. Для внедрения и согласования всех процессов им еще нужно время. Чем скорее все закончат, тем раньше первые потребители смогут оценить новую систему. Что важно: доступна она будет не только нуждающимся, а всем белорусам. Эксперты уверены:  дело это выгодное. В том числе и для банков.

В 2021 году построят 200 тыс. кв. м арендного жилья


В профильном ведомстве заверили: жилищные сбережения ни в коем случае не отменяют работу над запуском ипотеки - этого давно ждут многие белорусы. Пока же одними из самых востребованных остаются арендные квартиры. В отличие от съемного коммерческого жилья по кошельку не бьют. В планах на 2021 год  - 200 тысяч таких квадратных метров. Этот показатель с годами будет только расти.

Развитие городов-спутников


Еще один акцент на ближайшую пятилетку - ввод жилья в небольших населенных пунктах и городах-спутниках. Жизнь там должна ничем не уступать столичной. И лучший пример -  Смолевичи. Не так давно здесь предложили строиться минским очередникам. Спрос превысил предложение в несколько раз. В следующем году начнут возводить 11 домов. Конечно, не забудут и о социальных объектах.

Главная задача - максимально доступное жилье


Планы у города глобальные: к 2025 году численность населения вырастет до 35 тысяч человек, а еще через 10 лет здесь будут жить уже 50 тысяч. Все необходимые условия создаются уже сейчас, среди них и новые финансовые инструменты. Так приближаемся к решению, пожалуй, главной задачи в отрасли - максимально доступному жилью.



 
 
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Решение жилищного вопроса является важнейшим для каждой семьи и одним из приоритетов государственной политики. В этом году в Беларуси будет построено более 4...
 
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