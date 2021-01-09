П. Петровский о политике двойных стандартов в США

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Миф о свободе и демократии, которые долгие годы навязывались всему миру как идеальная модель для стабильного развития общества, подлежит утилизации. У жертв американской демократии появились лица и имена. 35-летняя участница протестов Эшли Бэббит, отдавшая 14 лет службе в ВВС США, не единожды принимавшая участие в зарубежных командировках, была убита в цитадели американского парламентаризма. Но кто Эшли Бэббит для американского общества? Женщина, отдавшая полтора десятка лет службе своей Родине - враг Америки. По ней никто слез не льет, в отличие, например от не единожды сидевшего за преступления Джоржа Флойда. Это яркий пример демократии в Америке. Двойные стандарты внутри страны к своим же гражданам.

Петр Петровский о том, чему учат американские политики другие государства, и том, как сами же не следуют своим правилам.



Петр Петровский, политический эксперт: "Протесты назревали, накапливались. И то, как американское руководство и элиты отнеслись к протестующим, демонстрирует эти двойные и тройные стандарты. Многие бизнесмены уже объявили митингующих головорезами и поерничали насчет убитых во время штурма Капитолии, сказав, что эти люди чуть ли недостойны жить, что, как вы понимаете, на фоне того, как эти элиты борются за права человека во всем мире, выглядит как двойные стандарты и двурушничество. Более того если мы посмотрим, как некоторые политики сравнивают то, что происходит в Америке и Беларуси: здесь белорусских протестующих, которые пытались захватывать административные здания, избирательные комиссии, они называют борцами за демократию. А тех, кто пытались взять штурмом Капитолий, они называют фашистами, автократами, сторонниками тоталитаризма и прочее".