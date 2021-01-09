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П. Петровский о политике двойных стандартов в США
09.01.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Миф о свободе и демократии, которые долгие годы навязывались всему миру как идеальная модель для стабильного развития общества, подлежит утилизации. У жертв американской демократии появились лица и имена. 35-летняя участница протестов Эшли Бэббит, отдавшая 14 лет службе в ВВС США, не единожды принимавшая участие в зарубежных командировках, была убита в цитадели американского парламентаризма. Но кто Эшли Бэббит для американского общества? Женщина, отдавшая полтора десятка лет службе своей Родине - враг Америки. По ней никто слез не льет, в отличие, например от не единожды сидевшего за преступления Джоржа Флойда. Это яркий пример демократии в Америке. Двойные стандарты внутри страны к своим же гражданам.
Петр Петровский о том, чему учат американские политики другие государства, и том, как сами же не следуют своим правилам.
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Миф о свободе и демократии, которые долгие годы навязывались всему миру как идеальная модель для стабильного развития общества, подлежит утилизации. У жертв...
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