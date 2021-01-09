ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Коммунальщики Минска предоставляют лопаты, желающим расчистить снег

10.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. За инвентарем для расчистки снега можно обращаться в ЖЭУ, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома в субботу.

© Sputnik / Виктор Толочко
ГАИ настоятельно рекомендует водителям уступать дорогу спецтехнике

В частности, предложение касается автомобилистов, которым нужно расчистить снег вокруг своих машин.

"За инвентарем можно обращаться в ЖЭУ. Там готовы предоставить всем желающим лопаты для расчистки парковочных мест", - говорится в сообщении.

Но также городские службы будут благодарны местным жителям, которые решат помочь коммунальщикам в уборке снега на придомовых территориях. Желающим также дадут инвентарь в ЖЭУ.

Оранжевый уровень опасности был объявлен на 8 и 9 января синоптиками. В некоторых регионах прошел сильный снег, белорусская столица также оказалась под толщей снега. От снега улицы расчищали более 650 человек и свыше 620 единиц техники.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности был объявлен на 8 и 9 января синоптиками, в некоторых регионах прошел сильный снег, белорусскую столицу также 8 января завалило...
 
Новости дня
Новости общества
 
Песни, ряженые и цветной снег. Как соседи в Минске и окрестностях отмечают Коляды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by