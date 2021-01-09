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Коммунальщики Минска предоставляют лопаты, желающим расчистить снег
10.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. За инвентарем для расчистки снега можно обращаться в ЖЭУ, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома в субботу.
© Sputnik / Виктор Толочко
В частности, предложение касается автомобилистов, которым нужно расчистить снег вокруг своих машин.
"За инвентарем можно обращаться в ЖЭУ. Там готовы предоставить всем желающим лопаты для расчистки парковочных мест", - говорится в сообщении.
Но также городские службы будут благодарны местным жителям, которые решат помочь коммунальщикам в уборке снега на придомовых территориях. Желающим также дадут инвентарь в ЖЭУ.
Оранжевый уровень опасности был объявлен на 8 и 9 января синоптиками. В некоторых регионах прошел сильный снег, белорусская столица также оказалась под толщей снега. От снега улицы расчищали более 650 человек и свыше 620 единиц техники.
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Оранжевый уровень опасности был объявлен на 8 и 9 января синоптиками, в некоторых регионах прошел сильный снег, белорусскую столицу также 8 января завалило...
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