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«Она довольно эластичная». В Пинске появились листовки с цитатой главы городской милиции о дубинке

10.01.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Листовка с высказыванием начальника Пинского ГОВД Дмитрия Коровяковского о дубинке появилась на столбе недалеко от партизанского сквера Пинска, пишет «Медиа-Полесье».


На альбомный лист нанесена цитата Дмитрия Коровяковского в интервью журналистке Белтелерадиокомпании из сюжета о массовых протестах в Пинске. Начальник городской милиции, рассказывая о травмирующий свойствах дубинки сообщил, что резиновая палка «довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу».

 
 
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«Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу».
 
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