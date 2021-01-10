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«Она довольно эластичная». В Пинске появились листовки с цитатой главы городской милиции о дубинке
10.01.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Листовка с высказыванием начальника Пинского ГОВД Дмитрия Коровяковского о дубинке появилась на столбе недалеко от партизанского сквера Пинска, пишет
На альбомный лист нанесена цитата Дмитрия Коровяковского в интервью журналистке
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«Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу».
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