«Она довольно эластичная». В Пинске появились листовки с цитатой главы городской милиции о дубинке

Источник материала: Tut.by

Листовка с высказыванием начальника Пинского ГОВД Дмитрия Коровяковского о дубинке появилась на столбе недалеко от партизанского сквера Пинска, пишет «Медиа-Полесье» .





На альбомный лист нанесена цитата Дмитрия Коровяковского в интервью журналистке Белтелерадиокомпании из сюжета о массовых протестах в Пинске. Начальник городской милиции, рассказывая о травмирующий свойствах дубинки сообщил, что резиновая палка «довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу».