Акции солидарности и прогулки «поклонников» ОМОНа. Что происходит в Беларуси 10 января

Источник материала: Tut.by

Воскресное утро началось с протестных акций — как в разных микрорайонах Минска, так и точечно по стране. Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают. А волонтеры сообщают, что в Жодино сейчас «сидит» чуть больше 40 человек, многие из них там встретили Новый год. TUT.BY рассказывает в режиме онлайн о событиях, которые происходят в стране 10 января.