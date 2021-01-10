|
Акции солидарности и прогулки «поклонников» ОМОНа. Что происходит в Беларуси 10 января
10.01.2021 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Воскресное утро началось с протестных акций — как в разных микрорайонах Минска, так и точечно по стране. Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают. А волонтеры сообщают, что в Жодино сейчас «сидит» чуть больше 40 человек, многие из них там встретили Новый год. TUT.BY рассказывает в режиме онлайн о событиях, которые происходят в стране 10 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресное утро началось с протестных акций - как в разных микрорайонах Минска, так и точечно по стране. Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)