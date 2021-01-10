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Акции солидарности и прогулки «поклонников» ОМОНа. Что происходит в Беларуси 10 января

10.01.2021 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Воскресное утро началось с протестных акций — как в разных микрорайонах Минска, так и точечно по стране. Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают. А волонтеры сообщают, что в Жодино сейчас «сидит» чуть больше 40 человек, многие из них там встретили Новый год. TUT.BY рассказывает в режиме онлайн о событиях, которые происходят в стране 10 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Воскресное утро началось с протестных акций - как в разных микрорайонах Минска, так и точечно по стране. Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет...
 
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