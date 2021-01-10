Источник материала: БT

Увеличение возраста молодой семьи, упразднение депутатов первичного звена и больше власти сельским советам - с такими предложениями планируют приехать на Всебелорусское народное собрание (ВНС) делегаты от Дятловского района. Об этом нашему каналу сообщил председатель районного исполнительного комитета. Андрей Владимирович не только руководитель, но и один из десяти делегатов, которые отправятся на народное вече в феврале.



Андрей Садовский, председатель Дятловского райисполкома: "Статус молодой семьи, чтобы продлить до 35 лет. Очень интересный вопрос в связи с тем, что семьи у нас создаются в более позднем возрасте. Чтобы более полно охватить перечень всех этих льгот, которые предоставляются государством для молодой семьи. В связи с электрификацией - обеспечение городских поселков электрическим отоплением".



О том, что еще волнует жителей Дятловского района и как сегодня живет небольшой, но уютный район на западе Беларуси - расскажем в 9 вечера в “Главном эфире”.