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С чем приедут на ВНС делегаты от Дятловского района - смотрите в "Главном эфире"
10.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Увеличение возраста молодой семьи, упразднение депутатов первичного звена и больше власти сельским советам - с такими предложениями планируют приехать на Всебелорусское народное собрание (ВНС) делегаты от Дятловского района. Об этом нашему каналу сообщил председатель районного исполнительного комитета. Андрей Владимирович не только руководитель, но и один из десяти делегатов, которые отправятся на народное вече в феврале.
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Увеличение возраста молодой семьи, упразднение депутатов первичного звена и больше власти сельским советам - с такими предложениями планируют приехать на...
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